Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе, в том числе 16-летний подросток

19-летний водитель выехал на "встречку". Фото: МВД по РК

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 июля в Ленинском районе Крыма. В час ночи на трассе «Керчь-Чистополье-Новоотрадное» столкнулись Lada Samara и «Жигули» девяноcто девятой модели.

- 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 211440, двигаясь со стороны села Белинское в направлении Керчи, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 210990 под управлением 23-летнего водителя, - сообщили в МВД по РК.

Погиб водитель и 16-летний пассажир Lada. Фото: МВД по РК

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 211440 скончался на месте, его 16-летний пассажир умер в машине скорой помощи. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка Lada - 16-летняя девушка доставлена в больницу.

Водитель второго авто также получил травмы и находится в лечебном учреждении.

МВД и прокуратура проводят проверку по факту ДТП. Фото: МВД по РК.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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