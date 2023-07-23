«Работа налажена»: вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста после теракта 17 июля

На Крымском мосту идут восстановительные работы после теракта 17 июля Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту организована полноценная работа по восстановлению дорожного полотна, которое пострадало в результате атаки надводных беспилотников ВСУ 17 июля 2023 года. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в настоящее время на транспортном переходе работают 80 человек и 5 единиц техники.

- Изготавливается металл, везутся и уже частично привезены материалы для установки временного моста, с которого будут производится работы по устранению последствий теракта. В общем работа налажена, - отметил Хуснуллин.

Решение о запуске реверсивного движения по Крымскому мосту уже к вечеру 17 июля вице-премьер назвал «непростым» как с технической, так и с политической точки зрения.

- Это было очень непростое техническое, организационное и политическое решение. Но мы – строители, проектировщики, правительственная комиссия, которые отвечают за работу по Крымскому мосту, - собрав все усилия, приняли это решение. И машины двигаются сегодня и по мосту, и в обход по новым территориям, - отметил вице-премьер.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что двустороннее движение автомобилей по одной проезжей части Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В тот момент по транспортному переходу проезжала машина с семьей из Белгородской области. Кроссовер отбросило в сторону. Двое взрослых погибли на месте, их 14-летняя дочь вылетела в лобовое стекло, но ей удалось выжить.

Из-за ЧП движение транспорта на Крымском мосту было перекрыто, рейсовые автобусы и грузовики переправлялись через пролив паромами, легковые автомобили должны были следовать по сухопутному коридору через новые территории.

Поздно вечером на мосту удалось организовать реверсивное движение для легковушек.

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