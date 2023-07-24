Отдали жизни на передовых позициях: в Севастополе простились с двумя героями, погибшими в зоне СВО

Андрей Гузенко и Андрей Хижняков ушли защищать Россию добровольцами. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе проводили в последний путь двух отважных российских бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции - Андреем Гузенко и Андреем Хижняковым. Печальную новость сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Андрей Гузенко был гвардии рядовым, старшим стрелком мотострелкового батальона, а Андрей Хижняков - рядовым добровольческого формирования. Оба героя отправились защищать Россию в качестве добровольцев.

Как отметил губернатор Севастополя, российский боец Андрей Гузенко - уроженец города-героя. Он работал на 91 и 93 судоремонтных заводах, а в ноябре 2022 года отправился в зону СВО.

- Службу проходил в бригаде береговой обороны. Пользовался большим авторитетом у сослуживцев. Андрей Николаевич отдал свою жизнь на передовых позициях рядом с селом Старая Збурьевка Херсонской области, - рассказал Михаил Развожаев.

Андрей Хижняков переехал в Севастополь шесть лет назад из Сумской области - поближе к маме. В городе-герое он работал строителем, а в июне 2023 года пошел добровольцем в отряд БАРСа. Мужчина героически погиб в районе Нестерянки Запорожской области.