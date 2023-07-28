Плавать и загорать будем неделю: синоптики рассказали об очередном сюрпризе небесной канцелярии в Крыму

Первая неделя августа будет жаркой. Фото: Александра Тимощенко

Холодный фронт, который накрыл полуостров минувшей ночью, понемногу отступает, сообщили КП-Крым в республиканском гидрометцентре. Хотя вероятность дождей будет сохраняться в течение всего дня 28 июля.

- Такого, как вчера, уже не будет. Дожди еще могут пройти, но к ночи все стихнет. Таких осадков мы уже не ждем. При этом будет еще сохраняться ветерок, - отметил дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

МЧС тем не менее не снимает штормовое предупреждение на полуострове. Со вчерашнего дня все силы и средства чрезвычайного ведомства приведены в режим повышенной готовности. Там отмечают, что ситуация в течение суток может измениться.

Начиная с субботы, в гидрометцентре прогнозируют постепенное потепление. Температура воздуха поднимется с нынешних 20-25 градусов до более летних 27-28-ми со знаком плюс. На выходных ветер еще сохранится на ЮБК и в восточном Крыму, но его сила не превысит 13 м/с.

- Начиная с завтрашнего дня будет теплеть. Температура будет расти, и хорошая погода сохранится всю неделю. Воздух снова прогреется до 33-34 градусов, - сообщили в гидрометцентре.

Чуть жарче, по данным синоптиков, может быть в степном Крыму и на Керченском полуострове.

Однако сюрпризы погоды на этом не закончатся, и начало августа ознаменуется прохождением нового холодного раздела. Территории Крыма он достигнет уже к следующим выходным. Ориентировочно, по данным синоптиков, холодный фронт снова накроет полуостров 6-7 августа.

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