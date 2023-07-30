Минобороны РФ: Украина выпустила по Крыму 25 беспилотников ночью 30 июля

Массированную атаку отразили силами ПВО и РЭБ Фото: Надежда ДАЦЮК

Украина предприняла новую попытку атаковать Крым беспилотниками. В министерстве обороны сообщили о выпущенных по полуострову 25 БПЛА в ночь на 30 июля 2023 года. Все атаки были отбиты.

- Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, 16 украинских БПЛА уничтожили средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

- В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, - отметили в Минобороны.

Наромним, 22 июля в Красногвардейском районе Крыма произошла атака украинских беспилотников, из-за чего началась детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП было эвакуировано,движение поездов временно приостановлено.

17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка-подросток была госпитализирована. Сейчас идут работы по восстановлению дорожного полотна транспортного перехода.

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