В Севастополе и Крыму празднуют День Военно-морского флота России

В этом году празднование Дня ВМФ в Севастополе проходит без массовых гуляний. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе празднуют День Военно-морского Флота России, который по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. С праздником весь командный состав и руководство Черноморского Флота поздравил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он особо отметил участие севастопольских моряков в обеспечении безопасности в ходе СВО и своевременное отражение атак врага.

- Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении, - отметил Развожаев.

В этом году от массовых гуляний в Севастополе решено было отказаться. Однако, без праздника севастопольцы не останутся.

- У нас практически в каждой семье есть свой воин-черноморец, именно поэтому День ВМФ для Севастополя по-настоящему народный праздник, - отметил губернатор.

День ВМФ в Севастополе начался с Благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. На площади Нахимова в это время развернулась выставка военной техники и состоялся автопробег, к которому присоединились десятки авто. Также работает полевая кухня. А вечером севастопольцев ждет концерт.

Выставка военной техники на площади Нахимова. Скриншот из видео/Михаил Развожаев/Tg

ДЕНЬ ВМФ В КЕРЧИ

В Керчи сегодня вспоминают моряков Черноморского флота, павших в боях за Крым в годы Великой Отечественной войны. Власти города вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику десантникам и спустили на воду траурный венок.

- Сегодня мы вспоминаем моряков Черноморского флота, защищавших Родину в сражениях Великой Отечественной войны, гордимся всеми, кто несет службу в наши дни, стоит на страже безопасности страны и народа, - написал у себя в Телеграм глава администрации города Святослав Брусаков.

По случаю Дня ВМФ в городе состоялся автопробег.

В Керчи спустили на воду венок в память о павших моряках ЧФ в боях Великой Отечественной войны. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

Присоединились к празднованию и жители крымской столицы. День Военно-морского Флота в Симферополе также ознаменовался автопробегом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День ВМФ в 2023 году: история и традиции праздника

День ВМФ хоть и считается профессиональным праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его дружно вся страна. 2023 год не станет исключением. Все самое интересное об этом торжестве расскажет «Комсомолка» (подробнее)