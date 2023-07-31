Рассмотрение иска о водной блокаде Крыма со стороны Украины назначили на 13 сентября

Украинские активисты перекрыли поставки воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году. Фото: Ирина ГЕРЦ

В Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное слушание по делу о водной блокаде полуострова со стороны Украины. В качестве третьего лица к процессу привлекли Министерство финансов Крыма.

Рассмотрение же иска к украинским властям по существу суд отложил на середину сентября. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

- Сегодня прошло организационное заседание. Дальше будут изучаться материалы, и заседания по существу будут начинаться с 13 сентября, - отметил Фикс.

Третьими лицами в судебном процессе выступают также представители Минэкономразвития, Минэкологии, МинЖКХ, Минпромышленности и Минкурортов Крыма.

Как отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, доказательная база, собранная крымскими специалистами состоит из более чем 15 тысяч документов. Кроме того, будет проанализирован ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС и косвенный ущерб, нанесенный полуострову водной блокадой.

- Параллельно мы проводим работу с юридическими и физическими лицами, которые пострадали от преступной деятельности киевской хунты. Они тоже смогут заявить о своих претензиях к Украине, - отметил Константинов.

По оценкам крымских властей, общая сумма претензий к Украине составит более одного триллиона рублей.

Напомним, 3 июля Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады в размере, превышающем 152,2 млрд рублей. Спикер Госсовета Крыма назвал этот иск важным результатом деятельности региональных властей и вкладом в установление справедливости на юридическом уровне.

Он заверил, что работа будет доведена до логического завершения. А сами переговоры начнутся уже после окончания специальной военной операции.

Подготовкой иска к Украине по водной блокаде полуострова занимались семь крымских министерств и ведомств.

В целом же крымские власти планируют привлечь Украину к ответственности за все пять блокад полуострова в 2014-2015 годах: водную, энергетическую, банковскую, продовольственную и транспортную.

Напомним, пособники киевского режима перекрыли поставки воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, после референдума о присоединении полуострова к России. В Херсонской области была сооружена дамба, которую в феврале 2022 года в самом начале объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине, уничтожили российские военные.

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