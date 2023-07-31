Неожиданный поворот в истории полуторагодовалой крымчанки: отсидевшего за наркотики отца лишили родительских прав

Малышка попала в детдом спустя месяц после рождения. Фото: Юлия Никулина/Вк

В деле о спорной опеке над полуторагодовалой крымчанкой, за которую борются опекуны, поставлена точка. Симферопольский суд лишил отца девочки, отсидевшего за наркотики, родительских прав. Об этом КП-Крым рассказала опекун малышки Юлия Никулина. Ранее суд отказал мужчине в передаче ему дочери, согласившись с доводами, что это может быть небезопасно для ребенка.

МАЛЫШКА ИЗ ПРИЮТА

Напомним, история с попыткой изъять малышку из приемной семьи вызвала широкий общественный резонанс в начале прошлого года. Тогда молодая семья Юрия и Юлии Никулиных из Симферополя взяла из детдома двухмесячного младенца. Девочка попала в приют после смерти матери, и по сути, оказалась никому не нужной: ни отцу, с которым мать малышки жила в гражданском браке, ни кому-либо из родственников. Поскольку в графе об отце в свидетельстве о рождении стоял в прочерк, ее и отправили в приют.

Спустя несколько месяцев, когда суд постановил признать Никулиных опекунами, дал знать о себе биологический отец малышки. Он сумел доказать, что жил с мамой девочки до ее рождения (по закону экспертиза ДНК для этого не требуется), и потребовал вернуть ему дочь. Никулины с этим не согласились. Последовали обращения в прокуратуру, детскому омбудсмену и суды. Семья выяснила, что Роман (так зовут мужчину) был судим за наркотики (КП-Крым нашла на сайте суда приговор о лишении его свободы сроком на 4,5 года), а сейчас злоупотребляет спиртным. Совместное проживание, уверены опекуны, может быть небезопасным для ребенка.

Роман живет один в частном доме на окраине Симферополя. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Между тем корреспондента «Комсомолки» 40-летний Роман заверил, что бросит пить, как только в доме появится ребенок. Многочисленные проверки совершенно не пугали мужчину. Он уверял, что денег у него хватит на воспитание дочери (официально Роман не работает, но говорит, что занимается ремонтами), а помогать по хозяйству есть кому. Сначала речь шла о его отце, потом о 13-летней сестре, затем в этой истории появилась бывшая свекровь мамы девочки. Женщина уже воспитывает двух сыновей от первого брака сына и подтвердила, что готова присматривать и за третьим ребенком. То, что фактически для девочки это чужая бабушка, мужчину не смутило.

- Да, я не родная для нее бабушка. Я родная бабушка мальчикам. Но мы с Романом в хороших отношениях, - подтвердила женщина слова Романа.

РЕДКИЕ ВСТРЕЧИ

Доводы про «хорошие отношения» не стали аргументом для суда, и Роману было отказано в том, чтобы забрать дочь из приемной семьи. Сам он готов был стоять до конца: уверял, что не бросит ребенка, так как она «помнит его на подсознательном уровне». Правда, на встречах с девочкой не настаивал. По словам Юлии Никулиной, Роман всего несколько раз интересовался дочерью по телефону, и только один раз в присутствии адвоката гулял с ней в парке. Сам он говорил, что ему и не дают видеться с дочерью.

- Она меня помнит на подсознательном уровне. Юлия сама говорит, что с чужими людьми Настя обычно плачет. А тут я ей пальчик в руку даю, она меня обнимает. Она чувствует, что я ее отец, - говорил тогда мужчина.

Юлия Никулина на прогулке с малышкой. Фото: Юлия Никулина/Вк

В марте, когда суд отказал в удовлетворении иска о передаче Роману дочери, Никулины получили временное опекунство на ребенка. Это было необходимо, чтобы девочку снова не отправили в детдом. Одновременно семья подала иск с требованием лишить мужчину родительских прав.

ПОБЕДНЫЙ ПРОЦЕСС

Как на предварительное слушание, так и на основное заседание, Роман не пришел. (Его телефон сейчас недоступен и связаться с ним нет возможности). Поэтому дело рассматривалось без него.

- Мы выиграли суд по лишению родительских прав гражданина биологического отца! Все обстоятельства и факты были на нашей стороне, гражданин вновь на заседание не явился (это о многом говорит). Органы опеки и прокуратура поддержали наш иск, поддержали все наши требования, - поделалась радостью у себя в соцсети Юлия Никулина.

Молодая женщина призналась, что сегодняшний результат – это итог сразу нескольких судебных процессов, многочисленных писем, обращений, ночей без сна, и «большой веры, любви и огромной горы поддержки от семьи, друзей и неравнодушных людей».

Официально удочерить малышку Никулины смогут через полгода. Такой срок по закону должен пройти после процедуры лишения родительских прав.

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