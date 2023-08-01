Фантастический детектив «Пещера», снятый в Крыму, в сентябре выйдет в широкий прокат

Кадр из фильма. Фото: Иван Шерстников.

Еще одна лента пополнила список фильмов, снятых в Крыму. Уже в сентябре на экраны выйдет фантастический детектив «Пещера», съемки которого проходили на полуострове прошлым летом.

- Ждем в августе прокатное [удостоверение] и с сентября в прокат,- рассказал КП-Крым режиссер фильма Иван Шерстников.

КОСТИ БЕЗ ДНК

Лента повествует о необычной находке во время строительства трассы «Таврида», которая берет свое начало от Крымского моста и заканчивается в Севастополе. Во время работ под Белогорском строители наткнулись на доисторическую карстовую пещеру (в этой части фильм основан на реальных событиях), в которой обнаружили кости животных, обитавших в Крыму миллионы лет назад. По сценарию, среди трех комплектов костей, изучить которые предстоит московскому палеонтологу по имени Ирина, один имеет внеземное происхождение.

Ученые не могут выяснить происхождение кости, найденной в пещере в Крыму. Кадр из фильма/Иван Шерстников

Когда женщина начинает изучать структуру ДНК удивительной находки, ее 12-летняя дочь резко меняет поведение и начинает рассказывать о вещах, которые знать не может. Девочка говорит об общении с погибшим отцом, а ее мать постепенно приходит к выводу, что пещера, кости и поведение дочери - звенья одной цепи.

ОТСНЯТЬ ЗА 16 ДНЕЙ

Идея фильма у Ивана Шерстникова возникла как раз в тот момент, когда о громком открытии впервые объявили крымские археологи. В пещере «Таврида», которая сейчас является туристическим объектом, действительно нашли кости древних зверей – саблезубых кошек, гиен, шерстистого носорога, ископаемого слона и гигантского верблюда.

Карстовую пещеру обнаружили при строительстве трассы Таврида в 2018 году. Фото: Российский союз спелеологов.

Концепция фильма, по словам режиссера, родилась буквально за один день, а через две недели был полностью готов сценарий. Да и сам фильм был снят в рекордно короткие сроки. Центральной локацией съемок и стала пещера «Таврида».

- Отсняли всего за шестнадцать дней, - уточнил Иван Шерстников.

Главную героиню фильма играет актриса Ксения Алексеева, снимавшаяся в сериалах «Литейный», «Чужой район», «Улицы разбитых фонарей». А ее дочь Аню – участница шоу «Голос Дети» Аня Бажанова. Одна из ее песен, кстати, стала саундтреком к фильму и имеет все шансы стать настоящим хитом.

Съемки в Крыму длились всего 16 дней. Фото: Иван Шерстников

КСТАТИ:

Иван Шерстников родился в Севастополе. Его фильм «Дорога к дому» с Егором Бероевым в главной роли, получил Гран-при Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Среди киноработ режиссера также ленты «Последний первый день» и сериал «Маски».

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