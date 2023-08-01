«Думал, построю дом у моря»: адвокат из Татарстана оспаривает мораторий на аренду земли в Крыму

Получить землю бесплатно в Крыму могут не все, а взять в аренду под ИЖС пока никто. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Адвокат из Татарстана оспаривает действующие ограничения на аренду земли в Крыму. По республиканскому законодательству получить участок в аренду нельзя как минимум до 2025 года. По мнению юриста, эта норма противоречит Земельному кодексу РФ, который действует на всей территории страны.

«ВЫЙДУ НА ПЕНСИЮ И БУДУ БАЛДЕТЬ»

Рифат Яхин перебрался в Крым несколько лет назад. Семья продала дом на родине и купила квартиру в Алуште. Там же юрист планировал построить домик у моря. Выбрал участок в Глубокой Балке, проверил по публичной кадастровой карте, начертил схему и приложил к заявлению, которое подал в администрацию Алушты еще в 2019 году. Однако в выделении земли ему было отказано. Власти аргументировали решение действующими на тот момент ограничениями.

- Тогда я еще не знал, что есть какие-то ограничения. Думал, все нормально, ведь Крым – это Россия, и я по Земельному кодексу возьму себе участок с видом на море, буду потихонечку строиться, а потом выйду на пенсию и буду балдеть, - рассказал КП-Крым адвокат. - Для меня было сюрпризом, когда администрация прислала отказ.

Тогда свой отказ власти Алушты аргументировали положениями ч.1 ст. 18 Закона Республики Крым №66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности РК или муниципальной собственности». В документе говорится, что положения статьи Земельного кодекса РФ (39.18), по которой юрист планировал получить в аренду земельный участок под строительство дома под Алуштой, вступают в силу в Крыму только с 1 января 2021 года. Поэтому Яхину рекомендовали прийти с заявлением и документами уже после этой даты.

В тоже время в конце 2020 года в текст закона были внесены изменения, и дата вступления в силу соответствующей статьи Земельного кодекса была перенесена на 2023 год. В последней же редакции закона новой датой значится 1 января 2025-го. По мнению Яхина, эта норма местного закона и перенос сроков противоречат положениям федерального законодательства.

- Есть закон от 2015 года о введении в действие Земельного кодекса РФ, который вступает в силу со дня опубликования. В 2016 году он вступил в силу. А в Крыму законы РФ вступили в силу с момента принятия полуострова в состав России. Противоречие в том, что, согласно местному закону, отдельные положения Земельного кодекса РФ вступают в силу в Крыму с той даты, которую определили местные власти. А никакой местный закон не может противоречить ФЗ, потому что он ниже по статусу, - утверждает адвокат.

Сейчас юрист оспаривает эту норму закона и требует признать ее недействующей. Он подал иск в Верховный суд Крыма.

Земельные ресурсы в Крыму ограничены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» ПРОДЛЕН

В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма, куда обратилась по данному вопросу «Комсомолка», пояснили, что перенос сроков действия положения Земельного кодекса РФ в Крыму, касающегося и предоставления земельных участков в аренду, полностью соответствует федеральному законодательству, а именно конституционному закону 6-ФУЗ «О принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (ст.12.1).

В тексте документа отмечается, что особенности регулирования имущественных и земельных отношений «могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере до 1 января 2025 года».

- Соответственно, так называемый «переходный период» действует в Крыму до указанной даты, - сообщил КП-Крым заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.

В тоже время в ведомстве пояснили: земли в Крыму не так много, а желающих получить участки предостаточно. Только очередников-льготников в республике порядка 15 тысяч. Кроме того, не все еще оформили документы на землю, полученную в украинские времена.

- Необходимость продления сроков действия указанных норм обусловлена ограниченным количеством земельных ресурсов и выполнением социальных обязательств по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, а также завершением оформления гражданами и юридическими лицами прав на земельные участки, возникших до вступления в силу Федерального конституционного закона, - подчеркнул замминистра.

АРЕНДОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО МОЖНО

Если арендовать землю под ИЖС в Крыму пока нельзя, то право на бесплатное получение наделов в собственность имеют несколько категорий граждан. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; узники и жертвы концлагерей, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО, имеющие регистрацию или постоянно проживающие в Крыму; крымчане, подвергшиеся политическим репрессиям; инвалиды-чернобольцы; многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида.

Чтобы получить участок, нужно проживать в Крыму не менее пяти лет (чтобы за землей на полуострове не ринулись жители других регионов) и не иметь других наделов для строительства дома. Кстати, продажа участка, полученного ранее, станет причиной для отказа в предоставлении нового.

Раньше претендовать на участок земли могли и семьи, обеспеченность жилой площадью в которых составляла не более 10 квадратных метров на человека. Но с этого года правительство республики прекратило постановку в очередь такой категории крымчан. Те же, кто подал документы ранее, сохраняют право на получение земли.

КСТАТИ

С 2017 года любой крымчанин может бесплатно получить земельный участок на Дальнем востоке. Участки в Амурской области, на Камчатке, в Приморском крае, Якутии и в Магадане выделяются под жилищное строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность в рамках программы «Дальневосточный гектар».

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