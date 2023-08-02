100 метеоров в час: в Крыму можно будет наблюдать знаменитый звездопад Персеиды

Наблюдать за метеорами можно будет практически весь август. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Практически весь август в Крыму можно будет наблюдать самый популярный звездопад Персеиды. Метеорный поток будет хорошо видно невооруженным глазом на всей территории полуострова, как и страны в целом. А его пик придется на 13 августа, когда количество падающих комических частиц, по прогнозам астрономов, достигнет 100 метеоров в час.

- Метеоры будут лететь с северо-востока из созвездия Персея. Максимум потока придется на новолуние, и, если позволит погода, и не будет мешать Луна, видно будет хорошо. Есть смысл выбраться из города в темные не засвеченные места и там наблюдать, - рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Звездопад будет хорошо видно, начиная с 23:00 и до утра, но ярче всего метеоры светятся около трех часов ночи. Причем для наблюдения не нужен телескоп, достаточно выключить свет и просто посмотреть на небо.

- Это поток космических частиц маленького размера - от 1 до 10 миллиметров, которые летят со скоростью в несколько десятков километров в секунду относительно Земли. И в момент, когда они влетают в земную атмосферу, из-за большой скорости разогреваются и начинают светиться. Этот процесс мы и видим в виде вспышки, в виде падающих звезд, - рассказал ученый.

Поток частиц, который производят Персеиды расположен в космосе таким образом, что Земля, вращаясь, оказывается в этом месте и пересекает его именно в августе, отмечает Сергей Назаров.

Кстати, в декабре жителей Земли ждет не менее яркий поток Гермениды. Но пока наша планета к нему не долетела.

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