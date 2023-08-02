Порно-скандал в Крыму: ученый второй раз попался на съемках видео с обнаженными мальчиками

По неофициальным данным, мужчину задержали в квартире-порностудии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порно-скандал, разразившийся в Крыму десять лет назад, получил неожиданное продолжение. Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники пишет, что силовики задержали 65-летнего кандидата географических наук из Симферополя, который в 2012 году уже был приговорен к пяти годам колонии за изготовление и распространение детской порнографии.

По информации журналистов издания, бывший преподаватель Таврического университета (ныне КФУ им. Вернадского), позиционирующий себя как краевед и организатор скаутских лагерей для детей, был задержан на днях в его квартире-порностудии. Там же правоохранители нашли фото и видеоаппаратуру, а также флешки с кадрами с обнаженными мальчиками.

В правоохранительных структурах пока официально не комментируют задержание, но и не опровергают эту информацию. А в пресс-службе крымского вуза уверяют, что человек, о котором идет речь, в трудовых отношениях с учебным зведением не состоит.

ДЕНЬГИ КАК ПРИМАНКА

Издание пишет, что школьников для порносъемок пожилой крымчанин находил в симферопольском скейтпарке (на его страничке в социальной сети немало видео, где подростки катаются на скейтах и роликах). Доверчивые ребята, желающие за час заработать несколько тысяч рублей, приходили к нему в студию и, получив деньги, делали то, что им говорили. Позже это видео кандидат наук распространял на сайтах с детской порнографией.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ?

Мужчина, о котором идет речь, силовикам, работающим в Крыму до присоединения полуострова к России, давно знаком. В 2011 году им удалось разоблачить деятельность целой международной сети, которая изготовляла и распространяла детское порно. В центре расследования была фирма, для которой обнаженных мальчиков 8-14 лет снимали в том числе и в Крыму. А ее местный филиал возглавлял человек, известный, как писали на форумах, в «педофильской тусовке еще с 90-х годов». Уже на тот момент, как выяснило следствие, педагог занимался съемкой обнаженных детей около десяти лет.

Хотя сам он называл себя «натуристом» – человеком, ведущим здоровый образ жизни и пропагандирующим отдых и спорт в обнаженном виде. При этом в интернете до сих пор можно найти его стихи и рассказы о педофилах и мальчиках «с ангельскими лицами».

Правоохранители выяснили, что ко всему прочему мужчина организовывал секс-туры для состоятельных «бойлаверов», в том числе, для иностранцев, которые за кругленькую сумму могли «заказать» себе понравившегося подростка. Личности пятерых снимавшихся в порно крымских мальчишек следователям удалось установить. Один из них странным образом погиб в ДТП, второй по достижении 18 лет продолжил съемки в подобного рода фильмах. Осенью 2012 года крымский педофил был приговорен к пяти годам колонии вместо восьми за сотрудничество со следствием.

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