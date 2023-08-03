«Дрон намного удобней, чем машина»: в Крыму патрулировать территории будут с помощью беспилотников

Дроны могут стать частью нашей повседневной жизни. Фото: пресс-служба КФУ

Конная полиция на полуострове уже есть (она следит за порядком в общественных местах в Севастополе), скоро может появиться и патруль, вооруженный дронами. КФУ им. Вернадского совместно с министерством внутренних дел республики разработали совместный проект, который позволит патрулировать общественные территории - парки и скверы – с помощью квадрокоптеров. Об этом КП-Крым рассказал председатель Совета обучающихся КФУ Игорь Бойко.

- У нас есть проект с МВД – «Безопасный город», и мы будет совместно запускать дроны, которые бы обеспечивали общественный порядок. Дрон ведь намного удобнее машины. Квадрокоптер может за минуту долететь до другой части города, а автомобиль ППС по пробкам может ехать долго. В том числе это и предотвращение правонарушений. Когда ты видишь, что за тобой наблюдают и в любой момент могут пресечь твои действия, не будешь ничего совершать, - рассказал Игорь Бойко.

Этот проект будет особо востребован по окончании специальной военной операции, когда люди будут готовы к подобным технологическим решениям, отмечает специалист.

В КФУ оборудовали несколько комнат для обучения операторов квадрокоптеров. Фото: пресс-служба вуза

Уже сейчас в КФУ готовят новую программу обучения на оператора дрона. Официально специальность будет звучать как «оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами». Это двухнедельные курсы, которые могут пройти как выпускники 9-11 классов, так и те, кто уже окончил вуз, да и в целом любой желающий. Правда, научиться, смогут не все.

- Неделя -две – этого достаточно, чтобы получить базовые навыки управления квадрокоптером, понимать законодательство и как с ним вести себя безопасно. Если человек талантливый и уже играл в компьютерные игры, или был связан с авиамоделированием, у него уходит на это неделя. Если нет, то две. Но способны научиться не все, у некоторых людей нет к этому предрасположенности. У нас есть профессиональный пилот, который может в течение часа понять способен человек научиться или нет, - рассказал председатель Совета обучающихся КФУ.

В кампусах общежитий вуза в Симферополе в тестовом режиме уже работают несколько обучающих комнат, где освоили навыки управления коптерами порядка 70 человек. Все они оборудованы ноутбуками, очками, пультами, мониторами и всеми необходимыми технологическими средствами. Здесь обучают теории и проходят практику на симуляторах. А в дальнейшем, когда будет снят запрет на полеты или университет получит нужную для этого лицензию, тренировки будут проходить на специальных трассах для гонок.

Научиться управлять дроном может не каждый. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Сам проект носит название «Высокотехнологичный студенческий спорт» (ранее Минспорта признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта). Однако уже сейчас в КФУ проходят подготовку и бойцы СВО.

- По факту на фронте применяются обычные спортивные дроны, немного доделанные и модифицированные. Я думаю, что, когда закончится СВО, и рынок беспилотников станет широким, ребята смогут спокойно идти работать на съемки свадеб, красивых видов, геодезии, работать в водной или газовой инфраструктуре в том числе. Ведь дроны могут поверять утечки газа, выяснять, кто подключается к коммуникациям, их могут применять в том числе и силовые структуры, - отметил Бойко.

Запустить программу в тестовом режиме в КФУ готовы уже этой осенью. Фактически для начала обучения в вузе уже все готово.

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