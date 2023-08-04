Яд разбросан по улицам: жители Евпатории жалуются на массовую травлю бездомных кошек

Кому понадобилось травить бездомных кошек - непонятно. Фото: Мария Тучина\VK

Уличные кошки давно стали одной из визитных карточек Крыма. На полуострове практически в каждом дворе можно встретить десятки этих пушистиков. Животных подкармливают добродушные местные жители, а теплый климат позволяет хвостатым жить долгой и свободной кошачьей жизнью.

Однако не всем приходятся по нраву бездомные мурлыки. Так, в Евпатории животных начали массово травить. Горожане бьют тревогу: яд буквально разбросан по улицам. Местная жительница Мария Тучина отмечает, что с конца июля 2023 года погибли уже десятки кошек на улице Перекопской.

- Мы этих животных любили, кормили всем двором. Умирают и домашние питомцы, вышедшие на прогулку. Моя мама откачивала кошку, которую отравили. Спасла! Но что будет, если эти нелюди завтра опять разбросают яд, - негодует женщина.

По словам Марии, жители Евпатории теперь опасаются выходить на прогулку и с собаками, ведь отрава может быть где угодно. О том, кто заинтересован в травле хвостатых, евпаторийцы не знают. Среди жильцов бытует мнение, что таким образом в городе могут пытаться урегулировать количество бездомных животных.

Некоторых отравленных кошек все же удается спасти. Фото: Мария Тучина\VK

- Вся эта история началась после того, как люди начали высказывать недовольство по поводу кошек. Вдруг администрация решила «принять меры»? Это аморально, - говорит жительница курортного города.

МЭРИЯ НИ ПРИЧЕМ

С просьбой разъяснить ситуацию «Комсомолка» обратилась в пресс-службу администрации Евпатории. Там сообщили, что власти никогда не используют подобные методы.

- У нас заключен контракт с приютом от «Сердца к сердцу». Если жители видят агрессивных животных либо тех, которым нужна помощь, они могут обращаться к нам или непосредственно в сам приют. То, что сама администрация травит животных – это бред, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Евпатории.

Тем временем, жильцы пытаются остановить убийства животных. Евпаторийцы следят за тем, какой корм лежит на дорогах и смотрят за состоянием бездомных кошек. К решению проблемы планируют привлечь и правоохранительные органы. Местная жительница Мария Тучина говорит, что уже написала заявление в полицию.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу странной истории пока не поступало. В пресс-службе МВД Крыма «Комсомолке» пообещали уточнить информацию.

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