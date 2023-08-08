Школьница из Крыма готовится к экспедиции на Северный полюс

Всего в экспедицию отправятся 68 школьников. Фото: пресс-служба администрации Керчи

15-летняя жительница Керчи Валерия Маллаева отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Маллаева – ученица школы №26. Юная крымчанка победила в конкурсе Росатома «Ледокол знаний». Она успешно прошла онлайн-тестирование.

– Лере всего 15 лет, но, несмотря на свой юный возраст, успевает она очень многое. Занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации Российских Юных Разведчиков, участвует в программе «Океанавтика», – рассказал глава администрации.

Градоначальник отметил, что передал школьнице флаг Керчи, который юная крымчанка развернет на Северном полюсе. Брусаков пожелал Маллаевой интересного путешествия, новых знакомств, а также незабываемых впечатлений.

Всего в конкурсе победили 68 школьников. На одном самых мощных атомных ледоколов в мире, который называется «50 лет Победы», они отправятся в научно-образовательную экспедицию. Судно оснащено двумя ядерными реакторами и силовой установкой, построенной специально для использования в водах, покрытых льдом на протяжении всего года.

Ледокол выйдет из Мурманска и отправится на Северный полюс. Далее школьники увидят архипелаг Земля Франца-Иосифа. После этого победители конкурса вернутся обратно в Мурманск. Планируется, что экспедиция продлится 10 дней.