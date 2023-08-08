«Это тяжелое время нам суждено пережить»: письмо с фронта поразило крымских поисковиков

Письмо в фронта, написанное в 1943 году, поразило бойцов из зоны СВО. Фото: Сергей Кравченко/Вк

Письма с фронта времен Великой Отечественной войны, как реликвии, продолжают бережно хранить во многих семьях. На пожелтевших листах - признания в любви, мечты о послевоенном счастье и ответ на самый главный вопрос: «Живой ли?».

Но время беспощадно, и часть писем, когда-то отправленных полевой почтой, сегодня безвозвратно утеряна. Внуки и правнуки отправляют весточки с фронта в утиль или продают на аукционах. Так случилось и с письмами бойца Николая Дубровского к супруге Марии. Их приобрел в Сети замкомандира крымского военно-патриотического отряда «Помним» Сергей Кравченко.

- Я выкупил три письма и одно из них опубликовал. Оно тяжело читается из-за неразборчивого почерка, видимо, писалось на коленке. Но оно поразило меня своим содержанием, - рассказал КП-Крым Сергей Кравченко.

«ВРЕМЯ ПОКА ТЯЖЕЛОЕ»

В письме домой писарь штаба 10 гвардейского стрелкового полка старшина Дубровский рассказывает супруге о жизни на фронте в то время, которое «сурово проходит по определенным, от него независящим законам войны». О своей любви, о том, как мало они с супругой успели пожить вместе, и, конечно, о вере в победу.

- Что поделаешь. Вспоминаю о тебе, дорогой и близкой, и иногда становится слишком грустно. Так мало и так неполно мы жили с тобой. Прошедшее не повернется. Впереди нас ожидает новое, удивительно интересное и толковое, счастливое и приятное. Это настанет, тот час, после победы. Я жду не один его, - писал солдат.

Письмо пополнит коллекцию ВПО "Помним". Фото: Сергей Кравченко

Следующие слова бойца особо поразили поисковиков, многие из которых сейчас находятся в зоне СВО:

«Мария! Время пока тяжелое. Эта мировая контрреволюция - германский фашизм, будет, безусловно, раздавлен, как отвратительные существа. В мире воцарится порядок и счастье для людей. Это тяжелое время нам суждено пережить, отстоять честь свою. Тихо течет время. Адская военная машина действует. Солнце победы восходит. В его предутреннем сиянии усиливается бешенство врага. Мы его раздавим. Целую тебя, только твой Коля».

«КАК ХОРОШО ЖИТЬ, КОГДА ЧУВСТВУЕШЬ ЛЮБОВЬ»

Спустя полгода, в январе 1943-го, в других своих письмах семье, Николай отмечал, как радовался посылке из дома – вязаным варежкам и сплетенной супругой фенечке. И просил писать ему чаще.

- Я надел варежки и почувствовал прикосновение твоих рук, твою любовь. Сердце мое преисполнилось любовью к тебе, я рад, любимая. Как хорошо жить, когда чувствуешь эту ласку, любовь, счастье любимого человека, - говорится в письме.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

В поисковом отряде не могли не навести справки о бойце. Как оказалось, автор письма был призван на фронт в июне 1941 года из Орловской области. Старшине Николаю Дубровскому на тот момент было 30 лет. В июле 1943-го он был награжден медалью «За отвагу» за то, что продолжал работать с документами, несмотря на артиллерийский и минометный огонь. Был ранен во время бомбежки авиацией противника, но не покинул позиции.

Его письма пополнят передвижную выставку, которую время от времени организовывает ВПО «Помним».

- Такие письма сейчас редкость. Я опубликовал его, чтобы люди помнили, как писали наши деды и прадеды, и какая надежда была, - отметил замкомандира отряда Сергей Кравченко.

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