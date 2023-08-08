Не могла есть и сторонилась людей: в Крыму спасли кошку с банкой на голове

Как голова кошки оказалась в банке, неизвестно. Фото: Частный приют "Восточный Крым"/Вконтакте

Необычный вид дворовой кошки шокировал жителей домов по улице Всесоюзной, 1 в Керчи. Утром мурлыка неожиданно появилась во дворе со стеклянной банкой на голове. Испуганное животное, и ранее сторонившееся людей, теперь и вовсе отказывалось подходить ближе.

Сердобольные жители решили во что бы то ни стало, помочь кошке. Но чтобы поймать ее, пришлось изрядно попотеть. Мурлыку приманивали, набрасывали на нее одеяла, но все тщетно. Кошка была настолько напугана, что, казалось, готова навсегда оставаться с банкой. Не помогли и в ближайшей ветклинике – там не оказалось кошколовки.

- Мы все в недоумении, как так у нее получилось. Она с утра так ходит. Пить и есть не может, - написала на страничке приюта для безнадзорных животных «Восточный Крым» местная жительница Светлана Дубовая.

Но банку с головы, уже наполовину разбитую, все же удалось снять. Мурлыку поймал один из соседей, идти домой ему пришлось с исцарапанными руками.

- Мужчина ее поймал и банку снял, хоть она и расцарапала ему все руки. Огромная благодарность этому мужчине! – написала женщина.

Как голова кошки оказалась в стеклянной банке остается загадкой. Не исключено, что это могло произойти и против воли животного.

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