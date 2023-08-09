Кошмар для аллергиков: медузы атаковали побережье Крыма

Медузы на пляже в Татарской бухте. Фото: Щелкино/Tg

Медузы снова атаковали побережье Крыма. Размножению стрекающих способствовала жара, которая стояла на полуострове последние две недели. Столбики термометров неумолимо ползли вверх, достигая отметок в 40 градусов. При этом вода в море прогрелась до невероятных +26...+27.

Такое парное молоко – настоящий рай для медуз, и большая проблема для тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Кроме того, что плавать рядом с этими морскими существами, мягко говоря, неприятно, их укус может спровоцировать сильный ожог и даже отек.

ЖЕЛЕТЕЛАЯ ТЕРАПИЯ

Медузный кисель фиксируют практически по всему Крыму. Но рекордсменом по количеству желетелых, пожалуй, можно назвать Керченский полуостров. Татарская бухта на мысе Казантип – яркий тому пример. Сотни медуз сплошным ковром покрывают береговую линию в поселке Мысовое. Но находятся смельчаки, которых не останавливает такое соседство.

В Сеть попало видео, на котором немолодой мужчина бесстрашно барахтается среди медуз и даже растирает ими тело, будучи уверенным в целебных свойствах такого контакта.

- Как на Мертвом море, только держишься на медузах, - поясняет автор ролика.

Смельчак плавает в киселе из медуз в Крыму. Фото: скриншот из видео/Подслушано в Керчи/Vk

Правда большинство отдыхающих такая картина совсем не радует. Поэтому утро в местном сегменте соцсетей уже традиционно начинается с вопроса: «Где в Крыму сегодня нет медуз?». Собрали последние комментарии:

ЕВПАТОРИЯ:

- Есть. Они везде, кроме моей ванны!

ЯЛТА:

- Есть, умеренно. Везде, кроме платных пляжей.

КЕРЧЬ:

- На Горпляже есть, в Юркино мало.

КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Прибившиеся к берегу желетелые останутся там до осени, пока солнце и ветер не иссушат их. Как рассказал «Комсомолке» профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов, те медузы, которые в огромном количестве из-за аномальной жары размножились у берегов Крыма, умирают по законам природы.

- Это у них такое кладбище получается. Их много, они ослаблены, потому что плохо питаются. Они же конкурируют между собой. Их такое количество, что им не хватает питания. Особенно если их прибивает к берегу, и они там создают эту кашу. Это у них уже конец жизни,- рассказал биолог.

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