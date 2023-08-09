Кошмар для аллергиков: медузы атаковали побережье Крыма

Медузы на пляже в Татарской бухте. Фото: Щелкино/Tg
Медузы снова атаковали побережье Крыма. Размножению стрекающих способствовала жара, которая стояла на полуострове последние две недели. Столбики термометров неумолимо ползли вверх, достигая отметок в 40 градусов. При этом вода в море прогрелась до невероятных +26...+27.
Такое парное молоко – настоящий рай для медуз, и большая проблема для тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Кроме того, что плавать рядом с этими морскими существами, мягко говоря, неприятно, их укус может спровоцировать сильный ожог и даже отек.
ЖЕЛЕТЕЛАЯ ТЕРАПИЯ
Медузный кисель фиксируют практически по всему Крыму. Но рекордсменом по количеству желетелых, пожалуй, можно назвать Керченский полуостров. Татарская бухта на мысе Казантип – яркий тому пример. Сотни медуз сплошным ковром покрывают береговую линию в поселке Мысовое. Но находятся смельчаки, которых не останавливает такое соседство.
В Сеть попало видео, на котором немолодой мужчина бесстрашно барахтается среди медуз и даже растирает ими тело, будучи уверенным в целебных свойствах такого контакта.
- Как на Мертвом море, только держишься на медузах, - поясняет автор ролика.
Смельчак плавает в киселе из медуз в Крыму. Фото: скриншот из видео/Подслушано в Керчи/Vk
Правда большинство отдыхающих такая картина совсем не радует. Поэтому утро в местном сегменте соцсетей уже традиционно начинается с вопроса: «Где в Крыму сегодня нет медуз?». Собрали последние комментарии:
ЕВПАТОРИЯ:
- Есть. Они везде, кроме моей ванны!
ЯЛТА:
- Есть, умеренно. Везде, кроме платных пляжей.
КЕРЧЬ:
- На Горпляже есть, в Юркино мало.
КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?
Прибившиеся к берегу желетелые останутся там до осени, пока солнце и ветер не иссушат их. Как рассказал «Комсомолке» профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов, те медузы, которые в огромном количестве из-за аномальной жары размножились у берегов Крыма, умирают по законам природы.
- Это у них такое кладбище получается. Их много, они ослаблены, потому что плохо питаются. Они же конкурируют между собой. Их такое количество, что им не хватает питания. Особенно если их прибивает к берегу, и они там создают эту кашу. Это у них уже конец жизни,- рассказал биолог.
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