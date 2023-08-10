Вагончик раздора: 91-летний пенсионер в Крыму остался без крыши над головой из-за семейных разборок

91-летний Иван Орлов остался без крыши над головой в конце прошлого года. Фото: Ника АРМАШ

Оборудованный для жизни вагончик, который 91-летнему пенсионеру из Бахчисарайского района волонтеры купили вместо сгоревшего дома, стал причиной склоки с соседями. Напомним, Иван Иванович Орлов из села Счастливое остался без крыши над головой накануне Нового года. Огонь уничтожил дом, и лишь чудом не перекинулся на сарай, в который после пожара и переехал пенсионер.

ПОЧТИ ПОЛГОДА НА ПЕПЕЛИЩЕ

Сил, чтобы разгрести пепелище, у старика, естественно, не было. Поэтому так и ходил среди мусора и обвалившихся конструкций, пока не упал и не разбил себе глаз. Тогда-то о нем и узнали волонтеры. Молодая женщина Юлия Гаевская встретила деда на автобусной остановке, когда тот ехал из больницы. Узнав, что приключилось, решила помочь, и кинула клич в соцсетях.

На призыв о помощи откликнулись многие крымчане. Неравнодушные к судьбе старика люди подремонтировали пенсионеру сарай, привезли туда холодильник, телевизор, установили спутниковую антенну и расчистили двор.

Но вскоре стало понятно, что долго в холодном и сыром сарае Иван Иванович не протянет, поэтому волонтеры решили собрать пенсионеру 200 тысяч рублей на дом-вагончик. Его удобно транспортировать и в нем есть все необходимое для жизни. Деньги собрали за две недели, после чего домик отправился к новому хозяину.

Но установили его не на территории пепелища возле сгоревшего дома, а в соседнем поселке Доброе. По словам волонтеров, так сам захотел пенсионер. Пустующий участок земли под вагончик предложила местная семья.

Дом сгорел, а разобрать мусор после пожара у старика сил не было. Фото: Юлия Гаевская.

СКАНДАЛ И ОБВИНЕНИЯ

Менее чем через месяц старика со скандалом увезли из больницы, куда он попал с хроническими болячками, его соседи по прежнему месту жительства. Семья обвинила медиков в накачивании деда сильнодействующими препаратами и краже банковской карты с пенсией, и увезла домой. Сотрудникам лечебного заведения ничего не оставалось, как вызвать полицию. Позже выяснилось, что карта до момента выписки лежала в сейфе больницы.

- Я забрала его из больницы, вылечила его от пролежней и, можно сказать, спасла от смерти,- уверена соседка пенсионера по имени Наталья.

Сейчас женщина добивается, чтобы Ивану Ивановичу, вернули дом-вагончик и перевезли из Доброго в Счастливое. Но после учиненного скандала и обвинений в мошенничестве, волонтеры отказались объявлять сбор на перевозку. Цена вопроса - 40 тысяч рублей, но заплатить некому.

- Две недели назад я позвонила его дочке сказать, чтобы все-таки забрали домик Ивану Ивановичу. На что услышала: не звоните мне больше! Моему отцу никакая помощь не нужна. Оставьте нас в покое, - рассказала КП-Крым Юлия Гаевская.

Дочь Ольга, по словам соседки Натальи, решила определить отца в дом престарелых, уже заключила необходимый договор. Со дня на день, уверяет Наталья, за Иваном Ивановичем должны приехать.

- Но Иван Иванович сказал, что никуда не поедет. И тут два варианта: либо действительно не поедет, либо оттуда сбежит, как и всегда было, куда бы его дочка не определяла. У него все нормально, он привык жить на природе. Ходит в магазин, шьет себе сумку, лазит по крыше, хочет ее перекрыть. А я свою миссию выполнила. Теперь дочка должна написать заявление в полицию, чтобы вернули вагончик. Но она писать не хочет, - отметила Наталья.

Сейчас дом-вагончик пустует в соседнем поселке Доброе. Фото: Ника АРМАШ

НЕСЧАСТЛИВЫЙ ПЕНСИОНЕР ИЗ СЕЛА СЧАСТЛИВОЕ

Иван Иванович родился в Казахстане. Но семья не могла прокормить второго ребенка, поэтому шестилетним мальчишкой его отправили в детдом. Возможно, пенсионеру на самом деле сейчас не 91 год, а 97. В документах, по словам старика, записана не дата рождения, а дата принятия в детдом.

Уже повзрослев, Иван нашел родных. Но после фронта отца так и не увидел, а мать не стала с ним общаться. Молодым парнем Иван Иванович решился на переезд и отправился в Крым. Устроился разнорабочим в «Артек», где проработал 48 лет. Здесь же познакомился с будущей супругой, но через 15 лет совместной жизни пара рассталась. Дочка со временем вышла замуж и уехала в Мурманскую область, где и сейчас живет с сыном, раз в год навещая старика в Крыму.

По словам соседей, Иван Иванович сам просит привезти подаренный ему дом-вагончик, но пока вопрос повис в воздухе. Что касается переезда в социальное учреждение, то ранее пенсионер признался корреспонденту «Комсомолки», что «боится там умереть».

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