Осталась трехлетняя дочь: арбитр премьер-лиги Крымского футбольного союза погиб в зоне СВО

Константину Попову было 25 лет. Фото: Федерация футбола Крыма

Судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает республиканская Федерация футбола Крыма.

- С глубокой скорбью сообщаем, что Попов Константин Константинович в возрасте 25 лет умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции,- говорится в сообщении.

Константин Попов был внуком боевого офицера, прошедшего Афганистан, в зону СВО ушел добровольцем. До этого окончил юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове, работал юристом на разных предприятиях.

- Был высококвалифицированным спортсменом, детским футбольным тренером, хорошим человеком и надежным другом. У него осталась трехлетняя дочь,- отметили в Федерации футбола Крыма.

Футбольный судья ушел в зону СВО добровольцем. Фото: Федерация футбола Крыма

Константин Попов прошел школу футбола в симферопольской ДЮСШОР «Динамо». Дважды становился победителем зоны «Юг» Первенства детско-юношеской футбольной лиги Украины по футболу в 2012 и 2013 годах, был неоднократным призером Первенства юношей по футболу Республики Крым. Спортивную футбольную подготовку закончил в детско-юношеской спортивной школе «Таврия».

На его счету в качестве спортивного арбитра более 50 матчей Чемпионата и Кубка Крымского футбольного союза, огромное количество игр республиканских соревнований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многодетный отец из Крыма погиб в зоне спецоперации

Волонтеры будут просить назвать именем Дмитрия Нестерова улицу в Феодосии (подробнее)

В Севастополе простились с матросом, погибшим во время спецоперации

Уроженец Севастополя погиб при выполнении боевых задач в ДНР (подробнее)