В Алуште Volkswagen врезался в отбойник: погиб водитель

Установить личность погибшего пока не удалось. Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 14 августа, в Алуште Volkswagen Passat врезался в ограждение, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в шесть утра. Volkswagen с большой скоростью ехал по автодороге Алушта – Судак – Феодосия в сторону села Рыбачье. Неподалеку от Малореченского водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в металлическое барьерное ограждение.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погиб водитель немецкого авто. Установить его личность пока не удалось.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – говорится в сообщении.