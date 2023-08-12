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Общество12 августа 2023 4:40

Минобороны: Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников в ночь на 12 августа

20 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Крымом в ночь на 12 августа
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Атака украинских БПЛА была отбита

Атака украинских БПЛА была отбита

Фото: Надежда ДАЦЮК

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым ночью 12 августа. Как сообщает Министерство обороны РФ, ВСУ выпустили в сторону полуострова 20 беспилотников. Атака была отбита.

- Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым, - говорится в сообщении военного ведомства.

Четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

- В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,- отметили в Минобороны.

Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, системы ПВО сработали над разными районами Крыма. Власти просят жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, 30 июля ВСУ выпустили по Крыму 25 БПЛА. Все они также были сбиты или подавлены средствами РЭБ.

22 июля в Красногвардейском районе Крыма в результате атаки украинских беспилотников началась детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП было эвакуировано, движение поездов временно приостановлено.

17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли два человека, 14-летняя девочка-подросток была госпитализирована. Продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна транспортного перехода.

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