В Минобороны раскрыли подробности отражения ракетного удара по Крымскому мосту 12 августа 2023 года

Крымский мост в результате атаки не пострадал. Фото: Юлия МАРКИНА

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крымский мост днем 12 августа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в сторону Керченского пролива была выпущена управляемая ракета. Это произошло около 13 часов.

- Была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант, - сообщили в Минобороны.

Силы ПВО перехватили ракету в воздухе. Громкие звуки от работы систем противовоздушной обороны были слышны в небе над Керчью.

- Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет,- отметили в военном ведомстве.

Как заверил глава Крыма Сергей Аксенов, Крымский мост в результате ракетной атаки не пострадал. Его советник Олег Крючков уточнил, что над транспортным переходом «была поставлена дымовая завеса».

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 августа ВСУ выпустили в сторону Крыма 20 беспилотников. Атака была полностью отражена ПВО и подавлена силами радиоэлектронной борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минобороны: Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников в ночь на 12 августа

20 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Крымом в ночь на 12 августа (подробнее)

Аксенов: над Керченским проливом сбили две украинские ракеты

Власти Крыма сообщили об отражении атаки на Крымский мост днем 12 августа 2023 года (подробнее)