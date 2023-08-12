В Минобороны раскрыли подробности отражения ракетного удара по Крымскому мосту 12 августа 2023 года

Крымский мост в результате атаки не пострадал.
Фото: Юлия МАРКИНА
Украина предприняла очередную попытку атаковать Крымский мост днем 12 августа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в сторону Керченского пролива была выпущена управляемая ракета. Это произошло около 13 часов.
- Была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант, - сообщили в Минобороны.
Силы ПВО перехватили ракету в воздухе. Громкие звуки от работы систем противовоздушной обороны были слышны в небе над Керчью.
- Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет,- отметили в военном ведомстве.
Как заверил глава Крыма Сергей Аксенов, Крымский мост в результате ракетной атаки не пострадал. Его советник Олег Крючков уточнил, что над транспортным переходом «была поставлена дымовая завеса».
Движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.
Ранее стало известно, что в ночь на 12 августа ВСУ выпустили в сторону Крыма 20 беспилотников. Атака была полностью отражена ПВО и подавлена силами радиоэлектронной борьбы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минобороны: Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников в ночь на 12 августа
20 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Крымом в ночь на 12 августа (подробнее)
Аксенов: над Керченским проливом сбили две украинские ракеты
Власти Крыма сообщили об отражении атаки на Крымский мост днем 12 августа 2023 года (подробнее)