«Сухопутные пираньи»: в Бахчисарайском зоопарке показали, с какой скоростью справляются с арбузом маленькие носухи

Стайка маленьких носух за поеданием арбуза. Скриншот из видео Бахчисарайского парка миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр устроили арбузный пир для маленьких носух. Малыши этих небольших млекопитающих семейства енотовых моментально облепили увесистый кусок сочной августовской ягоды. За считанные секунды от арбуза осталась только корка.

- Директор попробовал – можно теперь и вам! Наперегонки. Кто первый съест! - дал старт трапезе директор зоопарка Виктор Жиленко.

Малыши-носусята не заставили себя долго ждать. Выгрызли мякоть полностью.

- Друзья, в Бахчисарайском зоопарке есть сухопутные пираньи. И это маленькие носусята. Двадцать секунд и арбуза как не бывало,- отметил директор парка.

Известно, что носухи обладают покладистым нравом и не бояться жить в социуме. А их гастрономические предпочтения настолько обширны, что не ограничиваются белковой пищей в виде лягушек, птичьих яиц и ящериц. По большей части носухи плотоядные, но никогда не пробегут мимо вкусного фрукта.

Напомним, в Бахчисарайском парке миниатюр на днях появилась новая ясельная группа для животных. Недавно там родился маленький козленок. Однако, сразу после рождения от него отказалась мама. Поэтому сотрудникам зоопарка пришлось забрать малыша и выкармливать его самостоятельно. Сейчас он в вольере с маленькими кроликами.

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