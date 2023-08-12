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Общество12 августа 2023 14:40

«Сухопутные пираньи»: в Бахчисарайском зоопарке показали, с какой скоростью справляются с арбузом маленькие носухи

В Бахчисарайском парке миниатюр носусята съедают арбуз за двадцать секунд
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Стайка маленьких носух за поеданием арбуза. Скриншот из видео Бахчисарайского парка миниатюр

Стайка маленьких носух за поеданием арбуза. Скриншот из видео Бахчисарайского парка миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр устроили арбузный пир для маленьких носух. Малыши этих небольших млекопитающих семейства енотовых моментально облепили увесистый кусок сочной августовской ягоды. За считанные секунды от арбуза осталась только корка.

- Директор попробовал – можно теперь и вам! Наперегонки. Кто первый съест! - дал старт трапезе директор зоопарка Виктор Жиленко.

Малыши-носусята не заставили себя долго ждать. Выгрызли мякоть полностью.

- Друзья, в Бахчисарайском зоопарке есть сухопутные пираньи. И это маленькие носусята. Двадцать секунд и арбуза как не бывало,- отметил директор парка.

Известно, что носухи обладают покладистым нравом и не бояться жить в социуме. А их гастрономические предпочтения настолько обширны, что не ограничиваются белковой пищей в виде лягушек, птичьих яиц и ящериц. По большей части носухи плотоядные, но никогда не пробегут мимо вкусного фрукта.

Напомним, в Бахчисарайском парке миниатюр на днях появилась новая ясельная группа для животных. Недавно там родился маленький козленок. Однако, сразу после рождения от него отказалась мама. Поэтому сотрудникам зоопарка пришлось забрать малыша и выкармливать его самостоятельно. Сейчас он в вольере с маленькими кроликами.

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