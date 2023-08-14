От 10 до 500 тысяч рублей: в Крыму рассказали о штрафах за съемку работы российской ПВО

За распространение видео с работой ПВО или военных объектов предлагают ввести штраф или обязательные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госсовет Крыма инициировал введение административной ответственности за публикацию фото или видеокадров с работой систем ПВО, а также военных объектов. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении профильного комитета Госдумы. Об этом КП-Крым сообщил председатель совета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов.

- Если мы говорим о потенциальной возможности раскрытия месторасположения систем ПВО, то минимальный штраф, который мы предложили – 10 тысяч рублей, максимальный - 30 тысяч, либо обязательные работы на срок от 20 до 80 часов. Если это делали должностные лица - штраф от 100 до 200 тысяч рублей, если юридические - от 300 до 500 тысяч рублей. Это за распространение такой информации, независимо от того, умышленно это было сделано или нет, - пояснил Трофимов.

Рассмотреть и принять соответствующий законопроект Госдума, как отметил Трофимов, может уже этой осенью.

Любая информация о расположении военных объектов или сил противовоздушной обороны, как отметил глава комитета Госсовета, умышленно она попала в Сеть или случайно (даже если кто-то просто решил поделиться информацией со своими друзьями) может нанести существенный ущерб обороноспособности страны или же конкретным военным подразделениям.

Поэтому крымский парламент готов выйти с более жесткой инициативой и предложить ввести на федеральном уровне еще и уголовную ответственность за подобные посты в соцсетях.

- Если это делалось сознательно и умышленно, по договоренности с подразделениями наших противников, то на данном этапе это в принципе можно классифицировать как государственную измену. Исходя из этого нужно понять, какой сектор в части уголовной ответственности у нас не охвачен, и внести такие предложения, - отметил Трофимов.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить наказание за видео с работой ПВО и результатами атак, совершенных киевским режимом. По его словам, те, кто это делают, являются «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов».

Глава Крыма также призвал жителей быть ответственными и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят российской армии и помогают в военных действиях, информационной войне и проведении терактов на территории нашей страны.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал сообщать в МВД или ФСБ о людях, снимавших видео с объектов инфраструктуры, которые подверглись атаке со стороны Украины. Он пояснил, что опубликованный в сети ролик с военными или критическими объектами является работой на врага.

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