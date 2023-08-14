Виновата жара: саранча, терроризировавшая Кубань, добралась до Крыма

Одна из попавших в Крым перелетных особей саранчи. Фото: Игорь Сикорский

Первые особи азиатской саранчи, стаи которой с июля терроризируют жителей Кубани, накрыв тучами лиманы и поля, достигли побережья Крыма. Стадное насекомое (та самая Locusta migratoria), способное мигрировать на расстояние до 300 километров, зафиксировали в Опукском природном заповеднике. Пока саранчи здесь единицы, но ничто не мешает прилететь и остальным.

- До пяти штук максимум мы зарегистрировали во время мониторинга. По всей видимости, из Краснодарского края она к нам и летит. Полагаю, что для нее нет преград. Каждый год мы в принципе регистрируем ее в небольшом количестве, - рассказал КП-Крым научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Перелететь через пролив саранче удивительным образом помогает жара. Именно при высоких температурах, по словам ученых, огромные стада этих насекомых могут преодолевать такие расстояния.

- Это четко зависит от влажности и от температуры. Чем жарче, тем саранчи больше. И чем дольше стоит жара, тем больше и сильнее будет стадо. Соответственно к нам перелетит больше особей, - отметил Сикорский.

Тучи саранчи на полях Кубани. Фото: Екатерина Литвиненко

Но ничего подобного уже не случится, уверен специалист. На носу осень и буквально через неделю столбики термометров уже не будут зашкаливать от высоких температур. Пик активности саранчи приходится на июль.

Кроме того, как заверили в пресс-службе республиканского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», ситуация находится под контролем. Да и не станет саранча есть все подряд. Чаще всего насекомые выбирают для лакомства зерновые и бобовые. В случае нашествия фермеры смогут обработать поля разрешенными препаратами.

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