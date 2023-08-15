Охотятся и разоряют гнезда: одичавшие коты угрожают популяции диких птиц в Крыму

Одичавшие коты могут стать большой проблемой для заповедных территорий Фото: Валерий ШАХОВ

Одичавшие коты угрожают популяции диких птиц в республиканском Опукском заповеднике. Сразу несколько приблудившихся животных были замечены на тропах заповедной территории на Керченском полуострове. В поисках пропитания, коты не только ловят мышей-полевок, но и разоряют гнезда редких пернатых, рассказал КП-Крым научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

- Не исключено, что это может привести к негативным процессам. Период гнездования в этом году был не самый удачный. И я делаю вывод, что в этом поучаствовали и домашние животные, которые несколько раз попадались мне на тропе, когда я делал учеты, - рассказал Игорь Сикорский.

Как коты попали в заповедник остается только догадываться. Вероятно, пришли из близлежащих сел Яковенково и Марьевка. Но вполне могли сбежать и от путешествующих хозяев. Бороться с ними в заповеднике не могут - не позволяет регламент. Да и блок-посты против котов не выставить.

- В основном, это самцы. И такая картина не только у нас. В разных заповедниках об этом говорят, но пока мы ничего сделать не можем, потому что регуляция численности запрещена в заповедниках, поэтому будем наблюдать. Но это не очень хорошо, когда культурные животные находятся в дикой природе, - отметил научный сотрудник заповедника.

Периодически попадают на территорию заповедника и собаки. Их появление в мае-начале июня, когда у диких зверей период размножения, наиболее опасно. Собака может отпугнуть мать от потомства и малыши погибнут. Поэтому сотрудники заповедника настоятельно просят крымчан следить за домашними питомцами.

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