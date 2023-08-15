Перенесла 41 операцию: крымские врачи спасли жизнь девочке из Херсонской области с тяжелейшими ожогами

Девочка перенесла более сорока операций Фото: Иван Макеев

В Крыму врачи спасли жизнь восьмилетней девочке с тяжелейшими ожогами. В ожоговый центр Симферопольской больницы скорой медицинской ребенка доставили из Херсонской области еще в апреле. Девочка пострадала в результате пожара, ожоги покрывали более 50% поверхности ее тела. Состояние ребенка было критическое, а прогнозы медиков неблагоприятные.

- По результатам обследования установлен диагноз - ожоги пламенем 62% II-III степени, поражены голова, шея, туловище, обе верхние конечности, тяжелая ожоговая болезнь в стадии ожогового шока крайне-тяжелой степени, правосторонний гидропневмоторакс, - сообщил главный врач больницы Алексей Калиниченко.

Четыре месяца медики боролись за жизнь ребенка. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

Как КП-Крым рассказали в республиканском Минздраве, ожоги были получены бытовым путем. Более четырех месяцев девочка находилась в реанимации, а за ее жизнь продолжали бороться врачи. Ребенку сделали 41 операцию по удалению мертвых тканей, пересадке кожи и пластику тканей волосистой части головы.

- Пациентке было перелито 11,8 литров свежезамороженной плазмы, 6,4 литра альбумина, 3,9 литра эритроцитарной массы, - сообщили в министерстве здравоохранения.

И хотя изначально шансы у девочки были невелики, врачам удалось спасти ей жизнь. Спустя четыре месяца пересаженные лоскуты кожи прижились, ребенок может самостоятельно ходить. Юную пациентку выписали из больницы, но впереди у нее еще период реабилитации и дальнейшее лечение.

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