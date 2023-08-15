По двору гонял - в полицию попал: в Севастополе подросток «одолжил» машину у отца, чтобы прокатиться с друзьями

Железного коня взяли без спроса у отца одного из подростков. Фото: скриншот из видео

В Севастополе трое подростков решили повторить пируэты Доминика Торетто и погонять по тихим городским дворам. Веселье нарушили полицейские.

Как сообщили в пресс-службе МВД города-героя, уличных гонщиков «заприметили» в одном из мессенджеров, куда ребята выкладывали записи своих приключений. Правоохранители сразу поняли, что ни водителю, ни пассажирам явно нет 18-ти, да и умение управлять железным конем оставляло желать лучшего. Более того - создавало угрозу для ни в чем не повинных пешеходов.

- 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием отца в городе, взял ключи от его машины и решил покататься на ней в компании своих друзей 15 и 16 лет. При этом отцовским автомобилем он сам не управлял, а предоставил такую возможность своему ровеснику, который якобы умел водить, - рассказали в МВД.

Когда полицейские прибыли на место, то транспорт уже был припаркован. Но интернет помнит все. Как стало известно позже, одним двором гонщики не ограничились. Да и добропорядочные севастопольцы неоднократно пытались сделать юным нарушителям замечания, но в ответ слышали лишь нецензурную брань.

С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Судя по всему, ключи от автомобилей теперь не будут лежать на видном месте. А вот 15-летнему водителю повезло меньше остальных - его могут поставить на профилактический учет.

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