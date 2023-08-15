В компании с Боярским и Карякиным: школьница из Керчи начала путь к Северному полюсу на атомном ледоколе

Путешествие на Северный полюс продлится 10 дней. Фото: Лера Маллаева

15-летняя школьница из Керчи отправилась на Северный полюс. Лера Маллаева выиграла конкурс Росатома «Ледокол знаний». И теперь вместе с еще 67 победителями из разных школ страны держит путь в Арктику.

На ледоколе «50 лет Победы» уже сегодня ребята отправились в незабываемую научно-образовательную экспедицию. Школьники увидят архипелаг Земля Франца-Иосифа, который в этом году отмечает 150-летие со дня открытия, проведут флешмоб на Северном полюсе и отпразднуют 90-летие Северного морского пути.

Лера прибыла в Мурманск накануне. В первый день ребят ждала образовательная программа, знакомство и придумывание девиза команды путешественников.

- Сегодня утром мы сдали номера в отеле и на автобусе отправились в порт атомных ледоколов. Поскольку это единственный атомный порт, съемка там запрещена. Но нам разрешили сфотографироваться на фоне ледокола «50 лет Победы», на котором мы и отправимся,- рассказала КП-Крым Лера Маллаева.

Крымчанка сделала фото с флагом Керчи, который ей передал глава города Святослав Брусаков. Девушка развернет стяг на Северном полюсе.

Флаг Керчи юная крымчанка развернет на Северном полюсе. Фото: Лера Маллаева

На протяжении всей экспедиции ребят будут сопровождать эксперты самых разных сфер деятельности - инженеры, физики, биологи, тренер метанавыков Росатома, а также учителя истории и английского. Среди спикеров «Ледокола Знаний» - почетный полярник России Виктор Боярский и чемпион мира по шахматам, крымчанин Сергей Карякин.

- С нами будут люди разных технических, экспериментальных профессий. Сейчас мы уже в каютах. Вкусно пообедали - были креветки, чизкейки и много горячих блюд. Сейчас нас отбуксируют в море и связь прервется на десять дней, - рассказала школьница.

По мере возможности странички ребят в социальных сетях будут вести организаторы экспедиции. Возвращение в Мурманск запланировано на 24 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьница из Крыма готовится к экспедиции на Северный полюс

15-летняя жительница Керчи победила в конкурсе Росатома (подробнее)