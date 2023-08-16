Кепку и нож с автографом Стивена Сигала, обедавшего в ресторане Севастополя, выставили на продажу

Автограф Стивена Сигала в Севастополе продают за 355 тысяч рублей. Фото: Авито.

Интернет пестрит объявлениями о продаже автографов знаменитостей, но не каждый продавец может похвастаться интересной историей его получения. Чаще всего это автографы, которые удалось взять во время гастрольных туров звезд. Сначала их долго хранят, как память о встрече с кумиром, потом по разным причинам решают расстаться с «реликвией».

Совсем недавно интересный лот появился на популярном сервисе бесплатных объявлений. В Севастополе на продажу выставили автограф звезды боевиков, мастера айкидо и музыканта Стивена Сигала.

Севастополь звезда боевиков посетил в августе 2014 года. Фото: Авито.

Подпись мастера, чьими плакатами были увешаны комнаты российских мальчишек в далекие девяностые, продавец оценил ни много ни мало в 355 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит нож и кепку с автографом Сигала. Автограф на них мастер единоборств оставил персоналу одного из севастопольских ресторанов во время визита в Крым в 2014 году.

- Как-то кормили в ресторане этого дядю. После совместных фото с персоналом, попросил автограф на ноже и на кепке, - отметил продавец по имени Илья.

Автор объявления при этом обещает хорошую скидку, а само предложение, по его словам, действует всего несколько дней. Правда за две недели после того, как лот был выставлен на продажу, не нашлось человека, готового заплатить такую сумму за автограф звезды.

Кепка и нож с автографом Сигала. Фото: Авито.

В знаковом для Крыма 2014 году Стивен Сигал выступил перед зрителями на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе. Сигал дал концерт в сопровождении группы Blues Band, по-русски благодарил публику за овации и признавался в любви русскому народу. На его выступление севастопольцы пришли уже с флагами России и долго скандировали «Сигал».

В конце концерта главный российский байкер Александр Залдастанов, известный как Хирург, подарил Сигалу футболку с изображением Владимира Путина, которую голливудский актер тут же примерил.

Сигал утверждает, что его дед был бурятом, а бабушка родилась во Владивостоке. Кроме того, по словам актера, у него есть родственники в Санкт-Петербурге, Беларуси и на Украине.

В ноябре 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина Российской Федерации, а в 2018 году он был почетным гостем на четвертой инаугурации президента России. В том же году Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США.

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