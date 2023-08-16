Уже уходил из дома: в Алуште нашли пропавшего 12-летнего школьника

Сейчас с 12-летним Никитой работают следователи. Фото: Следком по Крыму и Севастополю.

Почти сутки длились поиски пропавшего в Алуште 12-летнего мальчика. Подросток ушел из дома в селе Изобильное. Там он живет с опекунами, но, как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, раньше уже убегал из дома.

К поискам Никиты кроме полиции подключились волонтеры. Десятки людей прочесывали места, где мог находится подросток– проверили автовокзал и набережную, вдоль и поперек обошли парки и скверы.

- В ходе активных поисков подросток был найден сотрудниками полиции в центре города, доставлен для выяснения всех обстоятельств в органы Следственного комитета, - говорится в сообщении Следкома.

Сейчас с мальчиком работают следователи. По информации правоохранителей, «преступлений и иных противоправных деяний в отношении него совершено не было».

- Ребенок ранее уже уходил, был склонен к бродяжничеству, - отметили в пресс-службе ведомства.

В Следкоме также сообщили, что проверят обстановку в семье и дадут оценку действиям уполномоченных служб.

Как стало известно КП-Крым, мальчик воспитывается в верующей семье. Искать ребенка опекунам помогали многие жители села.

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