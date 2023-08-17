«Со мной такое впервые»: у гитары Алены Свиридовой на концерте в Керчи перегорели провода

Керчанка Алена Свиридова дала концерт в родном городе Фото: Юлия МАРКИНА

Акустический концерт Алены Свиридовой стал ее первым за несколько лет выступлением в родной Керчи. В последний раз певица радовала горожан пением в 2018 году - в день открытия автомобильного движения по Крымскому мосту, в общественном совете по строительству которого она состояла. Поэтому концерт, посвященный Дню рождения исполнительницы, стал своеобразным подарком для публики. При этом сама Свиридова каждый год отдыхает в Керчи в небольшом домике в районе Капканы.

По словам певицы, концерт получился "домашним". Фото: Юлия МАРКИНА

Концерт в родном городе певица не зря назвала «домашним». В зале присутствовали ее одноклассники, друзья, знакомые и 85-летняя мама артистки.

- Моя бабушка жила на Фабричной, 19, куда меня и принесли из роддома. Но бабушки уже нет с нами, зато в зале присутствует моя мама Вера Васильевна, - обращаясь к залу, сказала Алена Свиридова.

Среди гостей был и глава керченской администрации. Святослава Брусакова певица представила несколько раз, отметив изменения, которые произошли в городе за последние два года.

В зале было много друзей и одноклассников певицы Фото: Юлия МАРКИНА

- Спасибо, что пришли, - обратилась к мэру города Алена Свиридова, - Ругать администрацию может каждый. Но как человек, который приезжает сюда каждое лето, и видит, как Керчь становится лучше и лучше, хочу сказать спасибо. И я желаю, чтобы Керчь была самым красивым городом!

Это был концерт-диалог: живая музыка и общение со зрителями. Одну из композиций Свиридова исполнила с духовым оркестром Росгвардии Керчи, и много рассказывала о себе и в частности об отношении к возрасту.

- Мы с вами те же дети, только выглядим похуже. Пыжимся, а все равно нам еще много чего нужно достичь. Чему-то научится. Конечно же мы вообще не воспринимаем свой возраст…И мне хочется, чтобы что-то хорошее, светлое и чистое в нас во всех осталось, - говорила со сцены исполнительница.

Композиция "Сирена" совместно с духовым оркестром Росгвардии Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Поп, джаз, блюз…Свиридова исполняла как новые, так и давно известные хиты. Но в один момент электроника не выдержала – у электрогитары, на которой виртуозно играла певица, от перенапряжения пропал звук.

- Провода перегорели? Признаюсь, со мной такое впервые, – озадаченно отметила певица. – Правда, был случай, когда мы играли в Одессе, и после первой песни в зале полностью погас свет…

- Это энергетика! - донесся голос из глубины зала.

Технические неполадки быстро устранили. За это время певица успела исполнить «Колыбельную» на фортепиано, которую, правда, включать в концерт не собиралась.

Певица оставляла автографы и делала фото на память. Фото: Юлия МАРКИНА

В завершении публику ждала фотосессия со звездой. Добродушная и улыбчивая, певица вышла в фойе местного ДК «Корабелл», где раздала автографы и сфотографировалась с каждым, кто приобрел ее книгу.

Во время концерта Алена Свиридова презентовала свою книгу Фото: Юлия МАРКИНА

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