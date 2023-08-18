Украина попыталась атаковать корабли ЧФ юго-западнее Севастополя

Атаки со стороны ВСУ были успешно уничтожены нашими кораблями
Фото: Евгения ГУСЕВА
ВСУ попытались атаковать российские корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обнаружили и уничтожили украинский катер корабли ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков» в 22:55 16 августа 2023 года.
- Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Попытка атаки ВСУ была успешно отражена. Катер был уничтожен огнем из бортового вооружения российских кораблей.
Как подчеркнули в Министерстве обороны РФ, наши корабли продолжают выполнять все поставленные задачи спецоперации.