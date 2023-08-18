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Происшествия17 августа 2023 21:44

Украина попыталась атаковать корабли ЧФ юго-западнее Севастополя

В Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ВСУ кораблей Черноморского флота
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Атаки со стороны ВСУ были успешно уничтожены нашими кораблями

Атаки со стороны ВСУ были успешно уничтожены нашими кораблями

Фото: Евгения ГУСЕВА

ВСУ попытались атаковать российские корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обнаружили и уничтожили украинский катер корабли ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков» в 22:55 16 августа 2023 года.

- Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Попытка атаки ВСУ была успешно отражена. Катер был уничтожен огнем из бортового вооружения российских кораблей.

Как подчеркнули в Министерстве обороны РФ, наши корабли продолжают выполнять все поставленные задачи спецоперации.

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