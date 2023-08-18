«Все устали от пастельных тонов»: крымский стилист рассказал, что будет в тренде осенью 2023 года

Анна Хилькевич и Ким Кардашьян выбирают кожаный лук. Фото: соцсети знаменитостей

Несмотря на календарное лето и желание продлить его как можно дольше, самое время подумать об обновлении осеннего гардероба. И хотя теплые деньки еще долго будут радовать крымчан, модные эксперты советуют не затягивать с выбором актуальных трендов на осень и подготовиться заранее, чтобы потом не стоять перед шкафом с мыслями о том, что «опять нечего надеть».

Благо, дизайнеры показывают свои коллекции за полгода вперед, поэтому на подбор актуального гардероба времени у модниц достаточно. Зная актуальные тренды, промахнуться невозможно.

О том, что будет в моде осенью 2023 года «Комсомолке» рассказал эксперт в мире моды, крымский стилист Сергей Хардыбакин.

- Один из самых горячих трендов - это кожа! И не стандартных черных оттенков, а цветная и даже металлизированная. Это может быть кожаное платье, жакет, плащ или брюки. Для отчаянных модниц рекомендую выбирать бардовый, синий, болотный, бежевый, а для самых смелых - красный, этот цвет снова в фаворе.

Платье из металлизированной кожи уже есть в гардеробе модницы Насти Ивлеевой. Фото: Телеграм-канал блогера и ведущей

-Еще одна инвестиция в осенний гардероб - это костюм. Но с небольшим нюансом - он должен быть в тонкую полоску! Это придаст статичности вашему образу и создаст репутацию стильной девушки. При выборе костюма рекомендую учитывать состав, и сделать выбор в пользу натуральных тканей. А если вы хотите собирать комплименты, рекомендую начать искать костюмы в мужском отделе. Как ни парадоксально, но ничто не делает девушку женственнее, чем мужской костюм.

На пике моды будут костюмы в полоску. Фото: kimkardashian

- Важная часть гардероба - юбка- макси. Если вас пугает этот тренд, а модной все- таки хочется быть, рекомендую купить черную, она универсальна в комбинаторике и прослужит долго, поскольку тренд этот только набирает обороты. Для базового гардероба рекомендую брать белую или цветную, они отлично будут работать! Носить можно с объемными свитерами, тонкими водолазками и жакетами, - подчеркнул Сергей Хардыбакин.

Юбку-макси можно носить с водолазкой или жакетом. Фото: kimkardashian

-Одним из трендовых цветов осени будет красный. Все немного устали от постельных тонов, и хотят внести яркости в свои будни, самый простой путь через одежду. Красный - цвет страсти и энергии, поэтому не стесняясь покупайте свитера, рубашки, брюки, пальто. Если все- таки боитесь такого массива цвета, накрасьте для начала красным лаком ногти, или купите красную помаду или сережки, в крайнем случае можно и машину красную купить.

Ботфорты в тренде. Фото: соцсети знаменитостей

- Конечно же, обувь играет важную роль в итоговом образе, она может как вознести на фэшн-Олимп, так и свергнуть с него. Самой трендовой обувью уже второй сезон остаются ботфорты. Они долго были в забытьи, но вернулись с новыми силами в гардеробы модниц. Ботфорты могут быть в любой интерпретации - каблук, плоский ход, платформа. Все зависит от вас и вашей смелости. В заключение хочу сказать, что тренды передают дух времени, но нет острой необходимости их внедрять в свой гардероб, если вы их не чувствуете.

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