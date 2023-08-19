До начала осени остались считанные дни
Фото: Александра Тимощенко
До конца лета осталось всего ничего. Еще немного и настанет прохладная осень, поэтому провести выходные хочется насыщенно.
«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 19 августа 2023 года.
Погода особенно радует жителей и гостей полуострова в августе. В этом месяце в Крыму почти не прогнозируют осадки, а солнце с каждым днем жарит все сильнее и сильнее. Так, в субботу термометр покажет от +30 до +36 градусов со знаком плюс!
По информации синоптиков республиканского гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А ночью температура опустится до +22 градусов.
Уже больше месяца обстановка на Крымском мосту волнует многих. Особенно это интересует тех, кто только планирует отдых на полуострове, или, наоборот, собирается обратно – домой. В начале недели пробки со стороны Тамани доходили до несколько километров, тогда в очереди стояло около двух тысяч машин.
Но в последнее время ситуация стабилизировалась.
По состоянию на вечер 18 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. При этом, со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находилось 100 транспортных средств.