До начала осени остались считанные дни Фото: Александра Тимощенко

До конца лета осталось всего ничего. Еще немного и настанет прохладная осень, поэтому провести выходные хочется насыщенно.

«Комсомолка» рассказывает главные события, которые произошли в Крыму 19 августа 2023 года.

ПОГОДА В КРЫМУ 19 АВГУСТА 2023 ГОДА

Погода особенно радует жителей и гостей полуострова в августе. В этом месяце в Крыму почти не прогнозируют осадки, а солнце с каждым днем жарит все сильнее и сильнее. Так, в субботу термометр покажет от +30 до +36 градусов со знаком плюс!

По информации синоптиков республиканского гидрометцентре, до 20 августа в западных, южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А ночью температура опустится до +22 градусов.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 19 АВГУСТА 2023 ГОДА

Уже больше месяца обстановка на Крымском мосту волнует многих. Особенно это интересует тех, кто только планирует отдых на полуострове, или, наоборот, собирается обратно – домой. В начале недели пробки со стороны Тамани доходили до несколько километров, тогда в очереди стояло около двух тысяч машин.

Но в последнее время ситуация стабилизировалась.

По состоянию на вечер 18 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. При этом, со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находилось 100 транспортных средств.