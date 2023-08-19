Минобороны РФ: над Крымом сбили украинскую ракету ночью 19 августа

Над Крымом сбили украинскую ракету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киев предпринял очередную попытку атаковать Крым. Как сообщило Министерство обороны РФ, ночью 19 августа по полуострову снова была выпущена украинская зенитная ракета.

- Киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма, - сообщили в Минобороны.

Средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.

- Жертв и разрушений на земле,- отметили в военном ведомстве.

Напомним, сразу несколько зенитных ракет были выпущены по Крыму днем 12 августа. Их сбили над Крымским мостом силы ПВО. Движение по транспортному переходу в это время было перекрыто. В результате образовалась многокилометровая пробка.

При этом ночью 12 августа Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников. Все они были сбиты и подавлены силами радиоэлектронной борьбы.

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