«Травмирована, но не сломлена»: в Керчи спасли собаку, выпрыгнувшую из машины во время тревоги на Крымском мосту

Напуганное и травмированное животное ждало хозяина на станции Керчь-Южная. Фото: Частный приют "Восточный Крым"

В Керчи спасли собаку, которая выскочила из машины во время тревоги на Крымском мосту. Как сообщили в частном приюте «Восточный Крым», когда из динамиков раздался сигнал оповещения, животное стало сильно нервничать, после чего бросилось наутек. Догнать собаку хозяевам, которые возвращались с отдыха в Крыму на материк, не удалось. Они были вынуждены покинуть мост без питомца. Однако позже, вернувшись домой в Новороссийск, семья начала поиск любимицы Беллы.

Совершенно случайно собаку обнаружили волонтеры на станции Керчь-Южная. Стали писать посты в соцсетях в надежде, что хозяин откликнется. При этом оказалось, что животное травмировано и нуждается в помощи.

- Видимо её сбила машина, у неё была открытая рана на лапе и травмирован глаз, - сообщили в приюте, куда за помощью обратились волонтеры.

Хозяин искал домашнюю либимицу по всем соцсетям. Фото: Частный приют "Восточный Крым"

Приют уже и сам собирался отправлять на место кинологов, как вдруг из Новороссийска позвонил хозяин Беллы. Мужчина попросил поймать и пролечить собаку до его приезда. Напуганное животное совсем не шло на контакт, но кинологам удалось забрать беглянку с пункта досмотра.

- Переломов не оказалось, но глазик травмирован сильно. Сначала думали, что придётся удалять, но его удалось спасти. Скорее всего видеть им будет плохо, либо совсем ничего. Несмотря на это молодой человек от своей собаки не отказался и сегодня случилась долгожданная встреча, - рассказали в приюте.

Собака в мгновенье узнала хозяина. Стала прыгать и скулить, и счастливая уехала домой.

- Жаль, не догадались снять видео. Белла счастливая поехала домой, травмирована, но не сломлена,- поделились трогательной историей волонтеры приюта.

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