«Апгрейд» ялтинского лука: крымские ученые создали новый сорт главного лакомства полуострова

Лук легко можно есть как яблоко или сладкий нектарин, а пользы в нем – в разы больше. Фото: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Ялтинский лук – одна из самых известных достопримечательностей и визитных карточек полуострова. Каждый сезон здесь продают по сотни кило. Особенной любовью его любят туристы. Но совершенству нет предела, поэтому местные ученые решили улучшить лакомство и создали новый вид - лук «Ялтинский+». В этом сезоне на продажу уже ушло около 70 килограммов семян. Его успешно выращивают фермеры не только в южных, но и в северных регионах страны. Чем же отличается «апгрейд» от оригинала, какие вкусовые качества он приобрел, и действительно ли вкус лука от выращивания на севере не пострадает? Ведь настоящий ялтинский лук был сладким, только если выращен на ЮБК.

«ЛУКОВОЕ БЕЗУМИЕ»

Самый сладкий и самый красный лук появился на полуострове в середине 19 века. Его завезли из Португалии сразу двух видов – мадерский круглый и мадерский плоский. Именно с них и началось «луковое безумие». Туристы часто покупают лук себе или же везут в качестве подарка знакомым. Из лука даже варят варенье, конфитюр и мармелад.

Новый вид лука намного больше привычного. Фото: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Но около четырех лет назад местные селекционеры решили приблизить сорт к идеалу. Так, в 2019 году благодаря ученым из Научно-исследовательского института сельского хозяйства республики появился новый сорт лука - «Ялтинский+». Как рассказал КП-Крым директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий, его главное отличие кроется в еще более сладком вкусе и большем размере. Лук легко можно есть как яблоко или сладкий нектарин, а пользы в нем – в разы больше.

- Вообще все сорта ялтинского лука – это сорта нашего института. Ученые тщательно изучают состав микроэлементов и полезных компонентов всех продуктов, чтобы создать новый сорт с еще более богатым составом. Так случилось и с луком. Как и в чесноке, в ялтинском луке есть практически все, что нужно нашему организму. Если съедать его каждый день, то можно заметить очень много улучшений в здоровье и внешнем виде, - говорит КП-Крым Владимир Паштецкий.

Сорт выращивают. и за пределами полуострова. Фото: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

ОГУРЕЦ «ХОББИТ» И ДЫНЯ ГИГАНТ

Новый вид сладкого овоща уже пользуется популярностью. Семена лука покупают и сажают фермеры не только в южных, но и в северных регионах страны. Даже там он теряет свою сладость и вкус.

- Для того, чтобы выявить новый сорт продукта, селекционеры проводят эксперименты, определяют технологию выращивания и подбирают специальные условия выращивания. Так было и с луком, - отмечает Паштецкий.

Вместе с овощем в этом году крымские ученые создали новые хрустящие огурцы F1 «Хоббит», гигантский чеснок и метровую дыню, в которой в четыре раза больше каротина, чем в моркови.

Среди прочего, за последние несколько лет крымским ученым удалось зарегистрировать в список селекционных достижений Российской Федерации два вида душицы орегано. Это единственные сорта в стране, в которых ценные компоненты тимол и карвакрол в составе эфирного масла составляют более 75%. Именно они благодаря своим свойствам спасают от аллергии, борются с различными заболеваниями дыхательных путей и помогают от вирусов.

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