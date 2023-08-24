В Керчи неадекват набросился на прохожих: пострадали мужчина и женщина

Росгвардейцы оказали избитым гражданам необходимую доврачебную помощь. Фото: vk.com/rosgvard_crimea

В Керчи сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который избивал попавших под руку прохожих, мужчину и женщину. Об этом сообщается в официальном сообществе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю во «ВКонтакте».

– Следуя ночью по маршруту патрулирования, [сотрудники Росгвардии] заметили правонарушителя, который избивал мужчину и женщину. Росгвардейцы, вовремя оказавшиеся на месте происшествия, пресекли противоправные действия и задержали 31-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нанес побои прохожим, – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии оказали избитым гражданам необходимую доврачебную помощь и вызвали бригаду экстренной службы, которая доставила пострадавших в медучреждение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении дебошира.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50