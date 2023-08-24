Полтора месяца в пути: к берегам Турции прибило письмо в бутылке от мальчика из Крыма

Записка в бутылке была "отправлена" из Феодосии. Фото: соцсети

Письма в бутылке – способ доставки сообщений, известный еще с древних времен. Сейчас есть много более быстрых и эффективных способов дистанционного общения, поэтому такие находки становятся еще более удивительны. Особенно, если отправителю всего семь лет.

Ближе к концу августа 2023 года жители Турции обнаружили послание из крымской Феодосии. К берегу прибило бутылку из зеленого стекла, в которой находился листок бумаги с трогательной запиской. Причем, письмо было не из прошлого, а со вполне конкретной датой – 2 июля 2023 года.

- Я Дима. Мне 7. Я люблю подводных монстров. У меня есть сестра Даша. Она любит цветняшки, - написал печатными буквами юный крымчанин.

Юный отправитель немного рассказал о себе. Фото: соцсети

Куда именно любитель подводных монстров хотел доставить письмо, осталось загадкой. Но буквально за полтора месяца бутылка с текстом оказалась у берегов Турции, преодолев сотни километров по проливу Босфор.

Послание мальчика из Крыма быстро распространилось в социальных сетях, растрогав многих. А нашедшие бутылку жители Турции поспешили отправить мальчику ответ.

- Дорогой мальчик Дима, спешу тебя обрадовать! Твое письмо было найдено возле Стамбула. Связь установлена, - говорится в сообщении.

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