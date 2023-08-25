Клиенты РНКБ теперь могут оформить рассрочку для покупок по кредитным картам

Фото: Юлия Пыхалова

Кредитная карта – удобный финансовый инструмент, который позволяет купить нужную вещь или услугу сразу, а после расплатиться с банком без начисления процентов. У клиентов банка РНКБ, входящего в группу ВТБ, появилась возможность оформить рассрочку по кредиткам. Теперь можно возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в срок от трех месяцев до года (напомним, что льготный период по кредитке составляет 115 дней). Проценты при этом не начисляются, но нужно будет один раз заплатить комиссию за оформление рассрочки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Новая услуга распространяется на покупки от 1000 рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце. Срок для выплаты рассрочки можно выбрать любой: 3, 6 9 или 12 месяцев. Чем короче срок, тем меньшую комиссию нужно будет заплатить.

Например, вы купили смартфон за 20 тысяч рублей и оформили рассрочку на 9 месяцев. Ежемесячный платеж составит 2 222 рубля. И при первом платеже нужно будет внести единоразовую комиссию – 2340 рублей (20 000*1,3%*9). В итоге получается комфортный ежемесячный платеж без начисления процентов от банка.

Рассрочку можно оформлять на множество покупок сразу. В мобильном приложении рядом с покупками будет написано «возможна рассрочка». Для остальных покупок будет действовать льготный период, конечно, если соблюдать все условия. Новой услугой могут пользоваться владельцы кредитных карт с мобильным приложением, которое установлено на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0. Подробнее с условиями оформления рассрочки можно ознакомиться на сайте банка.

Главное, что нужно помнить пользователям кредитных карт: ежемесячно вносить как минимум 5% от суммы долга на карту. Эти деньги будут зачисляться в счет погашения основной суммы долга. Тогда грейс-период будет продлеваться, и для расходов каждого последующего месяца будет начинаться новый льготный период. Нарушать это правило не стоит, потому что иначе на задолженность будут начислены проценты за весь срок пользования кредитными средствами. Если избегать просрочек, то траты, совершенные по кредитке в августе, можно будет компенсировать до середины ноября.

Отметим, что основные преимущества кредитки с увеличенным льготным периодом - бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 млн рублей, действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

КСТАТИ

В РНКБ отметили, что в 2023 году количество выданных клиентам кредитных карт РНКБ превысило 1 миллион штук. С начала текущего года было оформлено около 50 тысяч кредиток. Также в банке напомнили, что в прошлом году льготный период по кредитной карте увеличился с 55 до 115 дней. Он распространяется на покупки, снятие наличных и переводы. При этом за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности. Например, в сентябре можно получить 5% кешбэка за покупку цветов, 3% - за лекарства в аптеках, 2% - от покупок в кафе и ресторанах, 1% - в супермаркетах.

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