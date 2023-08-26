Путин разрешил оперштабам Крыма и Севастополя привлекать добровольцев для охраны порядка

Эти структуры также будут обеспечивать согласованность силовых ведомств. Фото: пресс-служба Кремля

В Крыму, Севастополе и еще шести регионах, где введен средний уровень реагирования, оперативные штабы получили право привлекать добровольцев среди граждан для охраны общественного порядка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Средний уровень реагирования, помимо Крыма и Севастополя, ввели на Кубани, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Согласно президентскому указу, оперативные штабы этих субъектов федерации получают полномочия по обеспечению согласованности Вооруженных Сил России, МЧС, органов внутренних дел и ФСБ. Эти подразделения передаются в оперативное подчинение штабов. Руководить использованием нововведенных полномочий должен представитель Минобороны, входящий в состав оперштаба.

Руководители вышеупомянутых регионов должны создать межведомственные органы, выполняющие функции штаба территориальной обороны и оперштаба. Возглавить такую структуру должен глава субъекта РФ.

Оперштабы также имеют право привлекать добровольцев среди граждан для охраны общественного порядка. Эти структуры обязаны снабдить таких людей необходимым оборудованием.

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