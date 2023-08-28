У берегов Крыма уничтожили украинскую ракету

Ее сбили над морем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 августа, над Черным морем у берегов Крыма сбили украинскую крылатую ракету. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел около 11.30. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету у берегов Крыма. Ее уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря.

Напомним, в Крыму силами ПВО были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Это произошло на севере и западе полуострова.

Напомним, в ночь на 25 августа Крым пытались атаковать 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака была отражена, ни один вражеский дрон не достиг цели. Девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).