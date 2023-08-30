Клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов за семь дней

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Рост ключевой ставки Центробанка спровоцировал повышение ставок по депозитам. Теперь банки предлагают более выгодные для клиентов условия. Так, в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, отмечают, что с 22 августа ставки по депозитам были повышены, и клиенты оформили около 15 тысяч вкладов на сумму 13,1 миллиард рублей. При этом до повышения ставок эта цифра была на уровне около 600 вкладов ежедневно.

Средний чек депозитов, которые были оформлены в эти дни в РНКБ, составил 885 тысяч рублей.

В финансовом учреждении отметили, что чаще всего за последние семь дней оформляли вклад «Я помогаю защитникам Родины», ставка по которому — до 11%. Им воспользовались около 6500 клиентов, они разместили по этому депозиту больше 5,1 миллиарда рублей.

Также в РНКБ напомнили, что после повышения ключевой ставки Центробанка РФ повышена доходность и по другим депозитам. По вкладу «Максимальный» ставка составляет до 9,3%, «Доходный пенсионный» - до 8,9%, «Доходный» - до 8,7%, «Управляемый» - до 8,5%, «НаКопи» - до 8%.

Ознакомиться со всеми условиями по открытию каждого вклада можно на официальном сайте банка в разделе «Вклады и счета».

КАК ОТКРЫТЬ ВКЛАД

Посещать офис банка для оформления депозита не обязательно. Можно открыть приложение «РНКБ 24/7», и следуя подсказкам, открыть вклад. В финучреждении фиксируют, что около 50% от общего количества вкладов, открытых за неделю, были оформлены клиентами дистанционно - через мобильное приложение и интернет-банк.

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