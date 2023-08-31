Самая яркая ночь: астрофизик объяснил, где в Крыму лучше наблюдать «голубое» суперлуние

В Крыму ожидается второе за август полнолуние Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний день лета запомнится многим не только как один из самых жарких в сезоне, но и уникальным явлением – голубой Луной. Это редкое событие, которое происходит раз в пару лет. Как рассказал КП-Крым астрофизик Владимир Кувшинов, в этот день крымчан также ждет суперлуние – момент, когда спутник приблизится к Земле на максимальное расстояние. Голубая Луна будет на 7% больше и на 14% – ярче.

УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Август в этом году стал уникальным из-за количества полнолуний. Обычно в каждом месяце происходит лишь одно подобное явление, но в 2023 году полная Луна появлялась два раза – в первый и последний дни месяца.

ПОЧЕМУ ГОЛУБАЯ

- Второе полнолуние будет называться «голубой Луной». Это все из-за того, что спутник будет находиться очень близко к перигею (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела, - Ред.), и солнечные лучи отразятся таким образом, что света от месяца получится намного больше, чем обычно, - отмечает эксперт.

По его словам, сам термин «голубая Луна» никак не связан с цветом ночного светила. Название явления произошло из-за английского выражения «однажды под голубой луной», что означает очень редкое событие. Чаще всего в один год происходит только 12 полнолуний, но каждые два-три года появляется дополнительное. Это происходит из-за того, что лунный месяц длится всего 29,5 дня.

Так, 31 августа Луна будет двигаться по эллиптической орбите. Ночью ее расстояние изменится от 356 тысяч километров до 406 тысяч километров. В момент, когда планета приблизится к светилу максимально близко, произойдет суперлуние.

- В это время ночью будет чуть светлее, чем обычно. Это хорошо можно увидеть в безоблачном небе, в горах или у моря, чтобы луна находилась рядом с горизонтом.

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