Кредитная карта: плюсы, минусы, как выгодно использовать и как оформить

Фото: Архив "КП"

Иметь при себе одну или несколько кредитных карточек – обычное дело для современного человека, ведь это выгодно и удобно. Мало кто знает, но этот платежный инструмент может значительно упростить вам жизнь, если знать, как именно им пользоваться. Так, благодаря кредитке можно на определенных условиях распоряжаться деньгами банка бесплатно.

«Комсомолка» решила разобраться, в чем же преимущества обновленного банковского продукта и какие плюсы кредитной карты.

ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО МИРА

Кредитная карта – это удобный финансовый помощник и инструмент, который выручит в моменты непредвиденных трат. Например, сломался телефон, заглохла машина, нужно срочно оплатить туристическую путевку, а свободных денег нет. Тогда можно воспользоваться кредитной картой и в комфортном режиме возвращать посильные средства в течение нескольких месяцев. К тому же, почти во всех кредитных картах есть определенный льготный период, который позволяет без процентов вернуть сумму без ненужных переплат.

ВЫГОДНO И ЛЕГКО

Одним из главных преимуществ кредитки является то, что клиент банка всегда может получить в пользование заемные деньги. Их можно потратить на любые цели: обучение, ремонт, поездка, большая покупка или подарок. В отличие от обычного кредита, карта возобновляется и после закрытия задолженности, а доступный лимит можно будет снова тратить. По истечении срока действия пластика карту можно снова перевыпустить. У кредитки есть много опций. Она поможет, когда срочно понадобились средства, но нужной суммы денег нет. В такой ситуации карта может сработать как «резервный кошелек», который на время обеспечит вас дополнительными деньгами. К тому же, во время бронирования отелей, аренды автомобилей или в других случаях, когда нужно временно заморозить средства на карте, удобно предоставить именно кредитную карту и не лишать себя возможности распоряжаться собственными деньгами на дебетовой карте или не отдавать наличные.

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Многие банки совместно с магазинами и другими торговыми компаниями часто запускают удобные коллаборации и системы программ лояльности. В таком случае при оплате услуг и покупок обладатель кредитной карты может получать хорошие скидки. А оплачивая покупки, даже может получить бонусы, баллы или даже возврат средств на личный счет. Некоторые скидки могут достигать 20-30%.

ПРОСТОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Оформить кредитную карту не составит труда. Чтобы подать заявку на пластик, можно даже не посещать офис или отделение банка. Сейчас это легко можно сделать онлайн через личный кабинет или на сайте банка. После подачи заявки надо дождаться одобрения банка и забрать готовую карту в офисе банка, при предъявлении паспорта.

БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

Не стоит сравнивать кредитную карту и потребительский кредит, ведь в перовом случае у клиента банка появляется льготный период использования банковских средств. В это время вы можете пользоваться деньгами без процентов. Кстати, использование кредитных карт стало еще удобнее для клиентов крупнейшего крымского банка. Теперь можно оформить новые кредитные карты с беспроцентным периодом, увеличенным до 115 дней. По ранее оформленным кредиткам льготный период составляет 55 дней. Уже сейчас можно увеличить срок льготного периода с 55 дней до 115 дней по ранее выданной кредитной карте с неиспользованным или полностью погашенным лимитом долгом. Это нужно сделать самостоятельно в мобильном приложении 24/7. Также для этого можно обратиться в чат мобильного приложения или любой офис банка.

По данным представителей РНКБ, все главные плюсы и преимущества кредитной карты остаются неизменными. Для клиентов банка также доступно бесплатное открытие и годовое обслуживание с лимитом до миллиона рублей. Льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных. По карте можно оплатить коммунальные услуги и осуществить перевод денежных средств через мобильное приложение. Каждый новый месяц начинается новый льготный период. У клиента будет три месяца, когда можно вернуть деньги на карту и не платить проценты.

ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА

Среди удобных функций для обладателей кредитки банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ, также появилась новая услуга - рассрочка для покупок по кредитным картам, которые действуют от трех месяцев до года. Такая функция позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов. Клиенту достаточно только один раз заплатить комиссию за оформление. Услугу можно подключить для покупок от 1000 рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце, а срок действия рассрочки клиент выбирает сам - 3 месяца, 6 месяцев, 9 или 12 месяцев. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия.

СПРАВКА КП

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа, входит в группу Банка ВТБ. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

LjN8KA9Hm