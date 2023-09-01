За лето в банк РНКБ подали около тысячи заявок на оформление образовательного кредита под 3%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поступить на бюджет бывает сложно, а средства на оплату обучения в семье есть не всегда. Теперь эта проблема решаема: каждый студент может заплатить за учебу самостоятельно. В банке РНКБ, который входит в Группу ВТБ, с июля появилась возможность оформить образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%. Доступна оплата обучения в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Как отмечают в банке, с июля клиенты подали около 1000 заявок на оформление таких кредитов. За два месяца было заключено больше 400 договоров на сумму больше 160 миллионов рублей. Средства предоставляются по Государственной программе РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.

Половину заявок на оформление кредитов студенты подали дистанционно на официальном сайте банка. Больше 60% зае6мщиков оформляют кредит для получения высшего образования, а остальные — чтобы учиться в колледжах и техникумах.

Также в РНКБ составили топ самых популярных учреждений, в которых студенты оплачивают обучение, оформляя кредиты: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; Севастопольский государственный университет; Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»; Кубанский государственный университет; Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Ставку в 3% годовых субсидирует государство. Кроме того, есть условия, позволяющие погашать кредит легко. Так, весь срок обучение и следующие девять месяцев после него действует льготный период, во время которого студент не погашает основной долг, а платит только проценты по кредиту. В первый год это 40%, во второй — 60%, а с третьего года проценты оплачиваются в полном объеме. Общий срок кредитования — до 15-ти лет. Доступная для кредита сумма — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, при этом она не может быть выше стоимости обучения.

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ

Льготный кредит доступен для любого учащегося высшего или профессионального учебного заведения, который заключил договор об оказании платных образовательных услуг. Возраст - от 14-ти лет.

Кредит можно оформить на оплату всего периода обучения или же на один семестр или год. Также не имеет значения форма обучения: она может быть очная, заочная, очно-заочная или дистанционная. Кроме того, в банке отметили, что кредит можно взять в любой месяц года без исключений. Долг можно погасить и досрочно, комиссию при этом платить не нужно.

Какие документы нужны? Российский паспорт, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, нужно письменное согласие одного из родителей и его паспорт). Справка о доходах не требуется.

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка.

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