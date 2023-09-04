Владельцы «детских» карт РНКБ потратили 1 сентября больше 5 миллионов рублей

Фото: rncb.ru

Детские банковские карты – хорошая альтернатива карманным наличным деньгам. Карточкой можно расплачиваться за школьные обеды, оплачивать проезд в общественном транспорте. Кроме того, ребенок с детства учится правильно обращаться с деньгами, осваивает азы финансовой грамотности. Оформить детскую карту в Крыму можно в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ.

Как отмечают в банке, 1 сентября больше 20 тысяч юных крымчан расплатились «детскими» картами. Общая сумма покупок составила в этот день около 5,6 миллиона рублей. По данным РНКБ, самая дорогая покупка в этот день обошлась в 23 тысячи рублей.

Чаще всего пользовались детскими картами жители Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории и Алушты. Активно расплачивались в День знаний картами в общественном транспорте: было зафиксировано больше 20 тысяч поездок.

В АВГУСТЕ ОФОРМЛЯТЬ ДЕТСКИЕ КАРТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ

В августе в РНКБ зафиксировали увеличение среднедневного количества оформленных детских карт. Так, по сравнению с июлем их стали заводить детям в 2,3 раза чаще. В августе клиенты банка в среднем оформляли до 323 карт в день, а 1 сентября банковский пластик в офисах РНКБ получили 874 школьника.

Напомним, возможность оформить детскую карту появилась в Крыму 4 года назад. С этого момента за весь период было оформлено больше 180 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы «Мир» для детей от 6 до 18-ти лет.

В ЧЕМ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ ДЛЯ РЕБЕНКА

Детская карта – дополнительная к карте одного из родителей. Это удобно, так как взрослый просто устанавливает на своей карте лимит, доступный для ребенка еженедельно или ежемесячно. Лимиты можно менять, если возникнет такая необходимость.

Юные пользователи могут не только оплачивать мелкие покупки и проезд в транспорте, но и копить на мечту. В мобильном приложении РНКБ есть детский вклад «Накопи». Родитель может вместе с ребенком посчитать, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы накопить, например, на самокат или смартфон. Чтобы мотивации было больше, в приложении есть возможность поставить фото своей цели.

Удобство детской карты еще и в безопасности. Наличные деньги у школьника могут легко вытащить в автобусе, или же он может просто их потерять. Плюс, наличные деньги можно забыть дать, и ребенок останется без обеда. Конечно, банковская карта тоже может потеряться, но ее можно легко заблокировать в мобильном приложении, а средства никуда не денутся. Как только у ребенка будет новый банковский пластик, ему снова будет доступен лимит средств на родительской карте.

Кроме того, родитель легко может проверить, на что тратит средства ребенок. Контролировать расходы очень просто в мобильном приложении. Если заметили подозрительную активность или частые списания, можно заблокировать карточку.

А еще ученые доказали, что на пластике скапливается меньше бактерий и вирусов, чем на наличных деньгах. В межсезонье за здоровьем ребенка нужно следить более пристально. Так что, банковская карта более безопасна в использовании.

LjN8KD3mw