«Никто из виновников пока не помог»: 14-летнего подростка, которого на скорости сбил грузовик в Ялте, готовят к третьей операции

ДТП, в котором пострадал 14-летний Даниил, произошло 26 мая в Ялте. Фото: Прокуратура РК

14-летний Даниил, которого в Ялте у собственного дома сбил грузовик, перенес уже две сложнейшие операции. И в ближайшее время ему предстоит еще как минимум одна. Об этом КП-Крым рассказала мама подростка Ольга Стрелецкис.

Напомним, Даниил попал под колеса грузового автомобиля Shacman 26 мая. Водитель грузовика не учел скоростной режим, дорожные условия и вылетел на тротуар. Машина опрокинулась и подмяла под себя четверых человек. В больницу были доставлены трое сотрудников компании по вывозу мусора и 14-летний подросток, который в тот момент шел по тротуару. Даниил получил отек мозга, множественные переломы и разрывы внутренних органов. Долгое время парень был в медикаментозной коме в реанимации, медики усиленно боролись за его жизнь.

С 14 июля Даниил находится на лечении в Москве. Помощь ему оказывают специалисты РДКБ им. Пирогова. Но и они пока не спешат с прогнозами.

- Сейчас мы находимся в отделении нейрохирургии. Даниилу еще предстоят операции. Одна точно, вторая под вопросом… При таких травмах никто не дает прогнозов, но я верю, что мы справимся, и Даня поправится, - рассказала мама мальчика.

Накануне ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, который был за рулем того самого грузовика, перевозившего 25 тонн асфальтобетонной смеси. Как полагает следствие, мужчина «избрал неправильные приемы управления транспортным средством». Как итог, у грузовика перегрелась тормозная система, после чего отказали тормоза. При этом водитель отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь. Сейчас он под стражей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Семья подростка подала иск о возмещении ущерба от ДТП. Ответчиком по делу выступает севастопольская фирма, которой принадлежит грузовик, сбивший Даню. Деньги нужны, чтобы мальчик мог продолжать лечение, а после – на длительную реабилитацию.

- Да, денег на лечение нужно много. Пока мы все тянем сами. Никто из виновников ничем ни разу не помог. Даже разговора не было, - отметила Ольга Стрелецкис.

Ранее женщина призвала всех неравнодушных молиться о ее сыне и заказывать в храмах службы о его здравии в любой точке мира. Просила поддержки и молитв о Данииле и мэр Ялты Янина Павленко. Градоначальница заявила о готовности оказать любую помощь семье пострадавшего мальчика. Десятки ялтинцев, узнав о происшедшем, стали донорами крови для 14-летнего подростка.

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